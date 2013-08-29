Янукович: Украина выступает против военного вмешательства в Сирии

Об этом он сказал в интервью телеканалам, сообщает сайт Главы государства.

По теме: Янукович заявил, что курс на Европу - безоговорочный, а РФ просто "погорячилась" (видео)

«Когда сегодня речь идет, например, о Сирии ... Мы категорически против решения этих проблем военными средствами», - сказал Глава государства.

Янукович дал интервью тележурналистам Савику Шустеру («Шустер LIVE», телеканал «Интер»), Александру Ткаченко (студия «1+1»), Андрею Куликову (IСTV) и Ларисе Губиной («5 канал»).