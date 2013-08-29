Янукович: Украина выступает против военного вмешательства в Сирии
20:45, 29 августа 2013Политика
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Украина выступает против решения ситуации в Сирии военными средствами, отмечает Президент Виктор Янукович.
Янукович прокомментировал ситуацию в Сирии
Об этом он сказал в интервью телеканалам, сообщает сайт Главы государства.
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«Когда сегодня речь идет, например, о Сирии ... Мы категорически против решения этих проблем военными средствами», - сказал Глава государства.
Янукович дал интервью тележурналистам Савику Шустеру («Шустер LIVE», телеканал «Интер»), Александру Ткаченко (студия «1+1»), Андрею Куликову (IСTV) и Ларисе Губиной («5 канал»).
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