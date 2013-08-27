Миндоходов в Крыму обеспечили прибавку к бюджету в 5 миллиардов

Поступления местных бюджетов автономии увеличились почти на 193 млн.грн. и составили более 2,5 млрд. грн. Расчетные показатели местных органов самоуправления с учетом показателей АР Крым выполнены на 102%.

В немалой степени таких результатов Главное управление Министерства доходов и сборов в АР Крым достигла благодаря реорганизации налоговой и таможенной службы. Объединение позволило вывести работу на качественно новый уровень, сообщает news.eizvestia.com.

Начальник Главного Управления Александр Кондрашов отмечает: "Мы последовательно делаем все для создания равных конкурентных условий в бизнесе, при этом выявляя правонарушения в налоговой и таможенной сфере", - заявил Кондрашов.

"С созданием Министерства доходов и сборов мы объединили налоговый и таможенный аудит, существенно уменьшили количество визитов на предприятия, и, в то же время, повысили эффективность контрольно-проверочной работы. При этом для проведения проверок были отобраны только предприятия группы «риска», уклоняющиеся от честной уплаты налогов. За семь месяцев этого года нами проведены плановые документальные проверки лишь 153 предприятий, что на 51 проверку меньше чем в прошлом году. Надо заметить, что каждой проверкой были установлены факты нарушения налогового законодательства. Прекращена незаконная деятельность 3-х подпольных цехов по изготовлению фальсифицированных товаров народного потребления", - подчеркнул он.

По его словам, в рамках работы по противодействию незаконному обороту подакцизных товаров оперативниками ГУ Миндоходов в АРК с начала 2013 года изъято товарно — материальных ценностей на общую сумму 10,9 млн. гривен.

"Только за июль изъято товаров и иных ценностей на сумму почти 4 млн.грн. (или более 36% от суммы с начала года), из них подакцизных товаров 1,5 млн. гривен. В то же время только с начала курортного сезона (май – июль 2013г.) от крымских налогоплательщиков в Сводный бюджет поступило 1916,2 млн. грн. налогов, что больше аналогичного показателя 2012г. на 65,3 млн. гривен", - рассказал Александр Кондрашов.

Также он отметил, что основными задачами для Главного управление Министерства доходов в АР Крым остаются в том числе легализация бизнеса, трудовых отношений и предотвращение незаконного ведения хозяйственной деятельности.