Украина отмечает 22-ю годовщину своей Независимости

1 декабря 1991 года на референдуме 90% украинцев проголосовали за независимость Украины.

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Празднование Дня Независимости сегодня начнется с церемонии торжественного возложения цветов руководителями государства и города к памятникам выдающимся творцам украинской государственности: Тарасу Шевченко, Михаилу Грушевскому, а в 10.00 возле памятника Владимиру Великому пройдет молитва за Украину.

В столице по случаю Дня Независимости Украины состоится ряд культурно-творческих мероприятий.

Так, накануне Дня Независимости Украины состоялось открытие выставки живописи народного художника Украины Ивана Марчука «Неразгаданные тайны». Выставка будет работать в течение месяца.

На Певческом поле Печерского ландшафтного парка в 15.00 состоится праздничная концертная программа с участием любительских коллективов национально-культурных обществ Киева «Независимая Украина на все века, на все времена».

По случаю праздника откроется ежегодная городская выставка цветов на территории Печерского ландшафтного парка: «Мир детских мечтаний». Экспозиция будет работать до 15 сентября.

24 августа в столице состоится карнавальное действо «Парад вышиванок-2013», в котором примут участие делегации из 20 областей Украины. В рамках мероприятия состоится парад 20 подвод с «Чудо-птицами» размером 3х4 метра в сопровождении творческих коллективов, которые будут двигаться от «Художественного арсенала» к Майдану Незалежности, где в 15.00 стартует концертно-конкурсная программа. После этого колонна двинется от Майдана к Софийской площади, где разместится экспозиция птиц (до 31 августа 2013 года).

Кроме того, на Крещатике (на тротуарной части от станции метро «Крещатик» в направлении Майдана Незалежности) начнется Всеукраинский фестиваль мороженого, в котором примут участие ведущие отечественные производители мороженого. В программе: представления, развлекательные программы с участием коллективов художественной самодеятельности, фотовыставки, викторины и конкурсы, работа аниматоров в костюмах и на ходулях со звуковым сопровождением, раздача мороженого и надувных шаров и тому подобное.

В 14.00 для зрителей и спортсменов запланирована шоу-программа с привлечением артистов из Украины, России, Словении в рамках финала Украинской Стритбольной Лиги 3х3. Также среди приглашенных гостей – известные спортсмены, экс-игроки национальной сборной Украины разных годов.

Также 24 августа состоится финал Чемпионата Украины по баскетболу 3х3, который второй год подряд организует Федерация баскетбола Украины. В финальной части соревнований будут принимать участие лучшие спортсмены из разных городов страны. Кроме того, наряду с соревнованиями профессиональных спортсменов, попробовать свои силы смогут также киевляне и гости города в конкурсах для зрителей. Зрелищное спортивное действо будет проходить на 10 площадках одновременно. Баскетбольные площадки спортивных организаций будут размещены на ул. Крещатик от ул. Б.Хмельницкого до ул. Прорезной.

В программе празднования Дня Независимости Украины предусмотрен спортивный автомобильный праздник Киевского городского автомотоклуба. От Майдана Незалежности до Европейской площади с самого утра и почти до торжественного салюта по главной улице страны будут ездить разные спортивные автомобили, байки и карты.

В рамках Всеукраинских семейных игр на Крещатике состоятся показательные выступления гимнастов, цирковые номера, выступления футбольных фристайлеров.

На ул. Крещатик от ул. Б.Хмельницкого до станции метро «Крещатик» пройдет информационная акция с презентацией киевлянам и гостям столицы лучших образцов украинской литературы и современной книжной продукции. Акция будет включать выставку новинок отечественного книгоиздания, автограф-сессии украинских писателей и поэтические чтения.

Завершится празднование 22-й годовщины Независимости Украины вечерним концертом на Майдане Незалежности с участием Наталии Могилевской, Таисии Повалий, Александра Пономарева, Златы Огневич, Светланы Лободы, Верки Сердючки, Милы Нитич, Антонины Матвиенко, Потапа и Насти Каменских, Тины Кароль, Марии Яремчук, Олега Скрипки и других.

Завершит действо праздничный фейерверк в 22.00.

Также сегодня во всех населенных пунктах состоятся праздничные мероприятия по случаю Дня Независимости.