В Лавре и во Владимирском соборе сегодня отслужат благодарственные молебны

Как сообщает официальный сайт УПЦ МП, в 11.00 в Успенском соборе Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры будет отправлен благодарственный молебен по случаю 22-й годовщины Независимости Украины.

Как сообщает пресс-центр Киевской Патриархии, по случаю 22-й годовщины провозглашения Независимости Украины Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет совершит молебен во Владимирском патриаршем кафедральном соборе г. Киева. Молебен начнется в 16 часов.

Также, сегодня, в 10.00, возле памятника Владимиру Великому состоится молитва за Украину.