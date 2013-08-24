В Лавре и во Владимирском соборе сегодня отслужат благодарственные молебны
09:50, 24 августа 2013Общество
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В Лавре и во Владимирском соборе отслужат благодарственные молебны по случаю 22-й годовщины Независимости Украины.
Как сообщает официальный сайт УПЦ МП, в 11.00 в Успенском соборе Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры будет отправлен благодарственный молебен по случаю 22-й годовщины Независимости Украины.
Как сообщает пресс-центр Киевской Патриархии, по случаю 22-й годовщины провозглашения Независимости Украины Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет совершит молебен во Владимирском патриаршем кафедральном соборе г. Киева. Молебен начнется в 16 часов.
Также, сегодня, в 10.00, возле памятника Владимиру Великому состоится молитва за Украину.
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