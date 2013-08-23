Азаров в понедельник слетает к Медведеву: расскажет о свободной торговле с ЕС

В понедельник, 26 августа, в ходе рабочего визита в Москву премьер-министр Украины Николай Азаров намерен обсудить с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым пути взаимодействия в случае создания зоны свободной торговли между Украиной и ЕС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам пресс-секретарь Азарова Виталий Лукьяненко.

“Обсудятся актуальные вопросы двухсторонних взаимоотношений. Есть наработки для рабочей группы, которые в контакте с российскими партнерами разбирала эту ситуацию (с экспортом украинских товаров в Россию — УНИАН). Есть предложения по урегулированию”, - сказал Лукьяненко.

Он отметил, что Исполком СНГ предложил Украине и РФ свою поддержку в этом вопросе.

Также Лукьяненко отметил, что Украина считает невозможным противопоставлять зоны свободной торговли с СНГ и ЕС.

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«Для Украины и та важна, и другая важна. И поэтому вопрос стоит так, чтобы максимально по-партнерски согласовать те режимы, которые возникают в случае действия и одной, и другой ЗСТ. Они и по сути не противопоставляются, поскольку обе эти ЗСТ строятся на принципах ВТО. Это свидетельствует о том, что решение будет обязательно найдено», - подчеркнул Лукьяненко.

Как сообщал УНИАН, 22 августа Президент РФ Владимир Путин заявил, что украинская делегация на следующей неделе прибудет в Москву для консультаций в свете планов сотрудничества Украины с Евросоюзом.

"Мы договорились с Президентом Украины, буквально мы вчера с ним разговаривали о том, что мы проведем дополнительные консультации, и на следующей неделе должны в Москву приехать наши коллеги с Украины, которые на межправительственном уровне еще раз проанализируют возможные угрозы и поймут, существуют они или нет, и если да, то что с этим делать", - заявил Путин.