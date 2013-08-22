Мунтиян: ТС должен будет доказать ущерб от импорта с Украины

Страны ТС, которые опасаются роста импорта с Украины после подписания соглашения об ассоциации между Киевом и ЕС, вправе ввести пошлины, но прежде им придется доказать, что рост импорта в таких объемах наносит реальный ущерб их экономике, заявил в комментарии РИА Новости правительственный уполномоченный по вопросам сотрудничества с РФ, странами СНГ, ЕврАзЭс и другими региональными объединениями Валерий Мунтиян.

По его словам, заявлять о применении защитных мер со стороны ТС до подписания соглашения между Украиной и ЕС преждевременно, хотя риск существует. В то же время чиновник отметил, что Таможенный союз, по условиям договора о зоне свободной торговли СНГ, имеет право применить защитные меры в отношении импорта товаров, которые наносят ущерб или угрожают нанести ущерб промышленности ТС.

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"Сперва необходимо доказать, что импорт действительно нанес убытки и определить объемы этого импорта, затем провести соответствующие консультации. В рамках существования договора о зоне свободной торговли в рамках СНГ, - а он сделан на основе принципов и норм ВТО, - эти вопросы и будут решаться цивилизованным путем в соответствии с нормами международного права", - сказал он.

В среду в Евразийской экономической комиссии сообщили, что Таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана может изменить режим торговли с Украиной в случае, если Киев подпишет с Евросоюзом соглашение об ассоциации, но условия не будут более жесткими, чем для других стран-членов ВТО. Россия опасается, что после создания зоны свободной торговли между Украиной и ЕС вырастет реимпорт европейских товаров через украинскую территорию.