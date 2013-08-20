Яценюк рассказал, кого оппозиция выдвинет в президенты

Кандидатом от “Батькивщины” на президентских выборах будет экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Политсовета Всеукраинского объединения «Батькивщина» Арсений Яценюк перед началом официальной церемонии открытия во Львовском оперном театре 10-го юбилейного Всемирного конгресса украинцев.

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“Я знаю, что будет новый президент. И его фамилия не Янукович. Мы определились, что кандидатом от нас будет Юлия Тимошенко”, - заявил Яценюк, отвечая на вопрос, кого будет выдвигать оппозиция на президентских выборах.

На уточняющий вопрос журналистов, возможен ли вариант, что на президентских выборах от оппозиции может быть несколько кандидатур, Яценюк не ответил.