Посол: США пристально наблюдают за торговым спором между Украиной и РФ

13:43, 20 августа 2013
Политика
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Торговый спор, возникший между Украиной и Россией, должен решаться согласно требованиям Всемирной торговой организации, заявил  Джеффри Пайетт.

Джеффри Пайетт комментирует таможенную блокаду

«Соединенные Штаты очень пристально наблюдают за развитием ситуации. Эти вопросы должны решаться согласно требованиям ВТО, которые Россия имеет относительно Украины и наоборот», – сказал посол США в Украине в интервью Радио «Свобода» .

На вопрос, чего больше в «торговой войне» между Киевом и Москвой - политики или экономики, Пайетт заявил, что «слишком рано говорить». «Но опять таки, с перспективы США, важная вещь здесь экономика. Россия связана своими обязательствами перед ВТО, это экономический вопрос. Стимулы для Украины в перспективе двигаться ближе в Европу – экономические. Это будет определять отношения в перспективе», – сказал посол США.

Пайетт также отметил «очень высокий приоритет США в поддержке европейского выбора Украины». «Мы верим, что в перспективе экономические интересы Украины, интересы украинского народа лучше всего удовлетворит Соглашение об ассоциации из ЕС, включительно с соглашением об углубленной и всеобъемлющей свободной торговле. Весьма важно понимать, что это соглашение между Украиной и Европой никоим образом не отворачивает Украину от очень важных экономических, исторических, культурных отношений с Россией», – подчеркнул посол.

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Он добавил, что свободная торговля с Европой не уменьшит свободу Украины поддерживать глубокие и важные отношения с Россией и, бесспорно, не поставит под удар экономические и деловые отношения Украины с Россией. «Но в перспективе мы думаем, что правильный ответ для Украины - это двигаться ближе к институциональным отношениям с Европой. Это будет способствовать экономическому росту, созданию рабочих мест, поможет создать прочный фундамент для демократии, которую надеется построить украинский народ», – подытожил посол США в Украине.

14 августа Федерация работодателей Украины заявила, что Таможенная служба России включила в перечень «рисковых» всех без исключения украинских импортеров, что фактически на неопределенное время блокировало поставки товаров из Украины.

В российском кабинете министров отмечали, что решения на уровне правительства России о регулировании импорта украинских товаров не принимались. Премьер Украины Николай Азаров заявлял, что определенные проблемы в торговом сотрудничестве с Россией есть, и они, вероятно, связаны с образованием и структуризацией Таможенного союза.

18 августа советник Президента России Сергей Глазьев заявил, что осложнение таможенного оформления грузов на российско-украинской границе является разовой акцией, но в случае подписания Украиной Соглашения об ассоциации с Евросоюзом таможенное администрирование может быть усилено. Киев рассчитывает подписать это соглашение на ноябрьском саммите в Вильнюсе.

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