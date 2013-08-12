Активисты гражданского движения «Відсіч» заявляют о нападении на них

Как отмечается в сообщении гражданского движения, в последний день вступительной кампании для будущих студентов, которые будут учиться за государственные средства, активисты «ВІдсічі» планировали установить возле Винницкого национального аграрного университета информационную палатку в защиту внешнего независимого оценивания и ознакомить абитуриентов и их родителей с угрозами законопроекта «О высшем образовании» Кивалова-Калетника-Сороки и законопроекта о внесении изменений в действующий закон «О высшем образовании» отца и сына Калетников.

«Около двадцати молодчиков всячески препятствовали активистам: блокировали, толкали, заламывали им руки и выбивали у них фото- и видеотехнику, а также украли часть листовок. Среди нападающих были как студенты, так и работники вуза. Особенно нагло вел себя председатель профсоюзного комитета студентов ВНАУ Руслан Будяк. Он лично неоднократно пытался вырвать из рук журналиста видеокамеру, бил его по рукам, толкал девушек-активисток и руководил действиями остальных парней. Активное участие в препятствовании активистам приняла также помощница народного депутата Г. Калетника Елена Решетник», - говорится в сообщении.

Также вечером активисты планировали распространение информационных листовок среди родителей и абитуриентов, но на остановке общественного транспорта, находящейся рядом с университетом, на них напали 20 молодчиков спортивного телосложения, которые, как отмечено в сообщении активистов, хватали их за руки и били.

«Работники милиции, которых вызвали представители «Відсічі», только наблюдали за действиями молодчиков и ограничились принятием заявлений о совершении нападения», - сказано в сообщении.

В «ВІдсічі» также сообщили, что распространение таких листовок происходит во многих городах Украины, а информационные палатки устанавливались также под Национальным университетом водного хозяйства и природопользования, президентом которого является другой соавтор законопроекта «О высшем образовании» – Николай Сорока, и под Одесской юридической академией (ее президентом является третий соавтор законопроекта – Сергей Кивалов), но ни в одном городе, кроме Винницы, против активистов не применяли грубую физическую силу.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе милиции Винницы, от активистов выше указанного движения не были поданы заявления о применении в отношении них физической силы, однако было заявление, что у них забрали листовки.

«У нас была регистрация заявления о запрещении распространения листовок. Запрещение же было из-за несоблюдения указания всех исходных данных на листовках. Когда листовки на улицах раздаются, на них должны быть указаны тираж, печать, издание – это не было указано», - сказали в пресс-службе милиции.