Суд снова перенес рассмотрение дела об избиении журналистов
16:34, 09 августа 2013Политика
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Шевченковский райсуд Киева на 16 августа перенес рассмотрение дела об избиении журналистов Сницарчук и Соделя
Защита хочет подготовится к новому обвинению/ Фото : Влада Соделя
Шевченковский районный суд Киева на 16 августа перенес рассмотрение дела об обвинении Вадима Титушко, Сергея Приходько, Андрея Ярошенко и Михаила Пшука в избиении журналистов Ольги Сницарчук и Владислава Соделя для предоставления возможности защите подготовиться к новому обвинению.
Как передает корреспондент УНИАН, такое решение суд принял сегодня.
16 августа заседание суда начнется в 14.00.
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