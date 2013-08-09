Суд снова перенес рассмотрение дела об избиении журналистов

16:34, 09 августа 2013
Политика
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Шевченковский райсуд Киева на 16 августа перенес рассмотрение дела об избиении журналистов Сницарчук и Соделя

Защита хочет подготовится к новому обвинению/ Фото : Влада Соделя

 Шевченковский районный суд Киева на 16 августа перенес рассмотрение дела об обвинении Вадима Титушко, Сергея Приходько, Андрея Ярошенко и Михаила Пшука в избиении журналистов Ольги Сницарчук и Владислава Соделя для предоставления возможности защите подготовиться к новому обвинению.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение суд принял сегодня.

16 августа заседание суда начнется в 14.00.

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