По делу об избиении журналистов суд объявил перерыв - ходатайствовал прокурор

16:00, 06 августа 2013
Политика
1296 0

Шевченковский райсуд объявил до 9 августа перерыв по делу  Сницарчук и Соделя.

Титушко сменил адвоката/ Фото : Влада Соделя

Шевченковский районный суд города Киева объявил до 15.00 9 августа перерыв по делу по обвинению Вадима Титушко в избиении журналистов Ольги Сницарчук (5-й канал) и Владислава Соделя (газета «КоммерсантЪ-Украина»), в связи с ходатайством прокурора относительно изменения обвинительного приговора.

Как передает корреспондент УНИАН, перерыв объявила председательствующая в заседании суда судья Лариса Радуцкая.

По теме: Титушко сменил адвоката

Как сообщал УНИАН, 18 мая во время митинга оппозиции неизвестные в спортивных костюмах до крови избили журналистку «5 канала» Ольгу Сницарчук и фотографа газеты «КоммерсантЪ-Украина» Владислава Соделя. Это происходило на глазах милиционеров, которые не защищали журналистов, хотя те обращались за помощью.

По делу нападения на журналистов будут судить четыре человека.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter