По делу об избиении журналистов суд объявил перерыв - ходатайствовал прокурор

Шевченковский районный суд города Киева объявил до 15.00 9 августа перерыв по делу по обвинению Вадима Титушко в избиении журналистов Ольги Сницарчук (5-й канал) и Владислава Соделя (газета «КоммерсантЪ-Украина»), в связи с ходатайством прокурора относительно изменения обвинительного приговора.

Как передает корреспондент УНИАН, перерыв объявила председательствующая в заседании суда судья Лариса Радуцкая.

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Как сообщал УНИАН, 18 мая во время митинга оппозиции неизвестные в спортивных костюмах до крови избили журналистку «5 канала» Ольгу Сницарчук и фотографа газеты «КоммерсантЪ-Украина» Владислава Соделя. Это происходило на глазах милиционеров, которые не защищали журналистов, хотя те обращались за помощью.

По делу нападения на журналистов будут судить четыре человека.