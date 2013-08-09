Эксперт: Россия уже не сможет помешать евроинтеграции Украины

Об этом заместитель директора по международным вопросам Центра имени Разумкова Валерий Чалый сказал в комментарии Радио “Свобода”.

“Попытки экономического и политического давления со стороны России, направленные на то, чтобы отвернуть Украину с пути к подписанию Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом, останутся безрезультатными”, - убежден Чалый.

По его словам, когда власть, оппозиция, общество и бизнес имеют консолидированную позицию относительно евроинтеграции, внешнее влияние не может изменить ситуацию. В то же время нельзя гарантировать, что уже после подписания соглашения власть не изменит тактику, отмечает эксперт.

По теме: Эксперты: Путин будет стращать Януковича усилением торговых войн и выборами

«Вводится в действие экономическая часть. А все, что касается борьбы с коррупцией, вопросов судебной реформы, других реформ – это то, что войдет в действие только после обмена ратификационными грамотами. Именно на этом этапе нас ожидают возможности изменения интеграционного направления. Это был бы самый худший сценарий, который продемонстрировал бы, что Украина не является последовательным игроком», – отметил Чалый.