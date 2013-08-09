Пьесу «Кто хочет убить Юлию Тимошенко?» покажут в Канаде, США и Хорватии

Постановщик пьесы "Кто хочет убить Юлию Тимошенко?", хорватский режиссер Яков Седлар заявляет, что в ближайшее время этот спектакль будет представлен зрителям Канады, США и Хорватии.

Об этом сообщает РИА Новости.

Пьеса, повествующая о жизни экс-премьера Украины, оппозиционерки Тимошенко была представлена в начале августа в Эдинбурге (Великобритания) в рамках фестиваля Edinburg Festival Fringe. Роль главной героини исполнила актриса и продюсер пьесы Инес Вуртц.

"У нас есть договоренности о показе в Канаде, Америке и Хорватии. В Загребе спектакль выйдет, конечно, на хорватском языке. Мы надеемся, что он будет показан и в Киеве, когда в первом ряду будет сидеть Юлия Тимошенко, которая увидит его вживую", - сказал Яков Седлар в интервью газете "Известия".

По его словам, спектакль, премьера которого состоялась в шотландском Эдинбурге в рамках фестиваля Edinburgh Festival Fringe, до сих пор собирает полный зал зрителей. "Пока мы собираем полные залы. Получили хорошие отзывы критиков. Одни поставили спектаклю четыре звезды, другие - три, что считаем очень хорошим показателем. И я думаю, что публика будет и дальше его смотреть. Мы в постановке хотели описать ситуацию, в которой оказалась женщина, не заслужившая такого наказания. Потому что она не сделала того, в чем была обвинена", - отметил режиссер.