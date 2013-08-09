Нардеп, получившая сотрясение мозга от снежка, в суд не пришла

Шевченковский районный суд Киева перенес заседание по обвинению активистов “Свободы” в совершении хулиганских действий 18 мая во время митинга оппозиции в столице.

Как передает корреспондент УНИАН, обвиняемый Сергей Бойко попросил суд предоставить время для заключения договора с новым защитником, поскольку его адвокат отказался защищать Бойко из-за разногласий в позиции защиты и подзащитного.

Судья приняла ходатайство обвиняемого и назначила новое заседание на 23 августа на 13.00. “Суд решил отложить подготовительное судебное заседание. Назначить новое заседание на 13.00 23 августа”, - говорится в решении суда.

На сегодняшнее судебное заседание явились трое обвиняемых - Ярослав Лысенко, Бойко и Виталий Грузинов, а также защитник Пятак.

Между тем, потерпевшие Лобатюк и народный депутат Ирина Горина не пришли на заседание (в отношении Бойко, которого обвиняют в забрасывании снежками народных депутатов 2 апреля возле Верховной Рады, объединены уголовные производства).

Во время судебного заседания под зданием собрались около 30 сторонников ВО “Свобода”.

Как сообщал УНИАН, 2 апреля возле Верховной Рады состоялась организованная оппозицией акция, участники которой требовали от депутатов назначить дату выборов мэра столицы и Киевсовета.

Вечером 2 апреля в милицию обратилась народный депутат от Партии регионов Горина с заявлением о хулиганских действиях неизвестных лиц из числа участников этой политической акции. Депутат сообщила, что на улице Шелковичной ее догнала группа граждан, около 50 человек с плакатами оппозиционных сил, которые начали оскорблять ее нецензурными выражениями, угрожать физической расправой и бросать комки снега и льда. В результате Горина получила телесные повреждения. Милиция по заявлению Гориной открыла уголовное производство по признакам уголовного правонарушения по ч.2 ст. 296 Уголовного кодекса (Хулиганство).

4 июня киевская милиция провела обыски в дома у шести активистов и сторонников ВО «Свобода», чтобы найти доказательства причастности к акции 2 апреля возле ВР.

По данным пресс-службы «Свободы», обыски прошли в общежитии студента "КПИ" Андрея Ильницкого, который является активистом партии. «В комнате он живет вместе с тремя ребятами-националистами Олегом Вовнянком, Дмитрием Зубом и Олегом Загорянским. Ребята являются активистами «Студенческой Свободы». Трое милиционеров вручили им постановление об обыске, которое выдала судья Шевченковского райсуда Малиновская по ходатайству следователя Запорожцева. Однако показать удостоверение личности милиционеры, которые были в гражданском, отказались», - информировали в «Свободе».

Одновременно, сообщили в «Свободе», состоялся обыск дома у матери Ильницкого в Бердичеве Житомирской области. Также правоохранители пришли с обыском к стороннице ВО "Свобода" Оксане Шелест в Иванкове Киевской области.

Кроме того, в Броварах првели обыск дома у «свободовца» Бойко.

18 мая в Киеве проходили акция оппозиции «Вставай, Украина!» и антифашистский марш, организованный Партией регионов. Во время акции оппозиции произошли столкновения между сторонниками партии «Свобода» и молодчиками в спортивных костюмах.