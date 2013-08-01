Луцк просит Кабмин помочь деньгами: город приходит в себя после потопа

Депутаты Луцкого горсовета обратились в Кабинет министров с просьбой рассмотреть возможность предоставления городу финансовой помощи из резервного фонда государственного бюджета для ликвидации последствий стихии.

Об этом УНИАН сообщили в отделе информационной работы городского совета.

Такое обращение депутаты приняли сегодня после перерыва во время второго пленарного заседания 43-й сессии городского совета.

По теме: Луцк затопило сильным ливнем (видео, фото)

Однако, после перерыва в зале заседаний городского совета зарегистрировались лишь 20 депутатов из 50, поэтому сессия была признана неправомочной. Но, учитывая неотложность решения проблем, городской председатель Николай Романюк предложил все же направить сегодня обращение в Кабинет министров Украины. Его подписали 20 депутатов и городской председатель Николай Романюк.

В обращении говорится: «30 июля 2013 в г. Луцке имели место значительные атмосферные осадки, которые по своим количественным показателям не имели аналогов в 70-летней истории гидрометеорологических наблюдений в областном центре. В период с 15:00 до 21:00 в Луцке выпало 122 мм осадков при месячной норме 76 мм, порывы ветра достигали 12 м/с, который местами усиливался до шквалистого с грозой. В результате этого территория города, жилые дома, улицы, больницы, школы, котельные, трансформаторные подстанции и другие объекты жизнеобеспечения были существенно подтоплены дождевой водой, приостановлено движение транспортных средств, отключено энергоснабжение некоторых улиц, городской клинической больницы и других объектов социальной инфраструктуры. Для ликвидации последствий стихии задействовано специализированные службы гражданской защиты города, жилищно-коммунальные предприятия и силы управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в области. Работы по ликвидации последствий стихии продолжаются, нанесенный ущерб подсчитывается».

Также в начале заседания городской председатель Николай Романюк сообщил, что председатель облгосадминистрации Борис Климчук подписал распоряжения, которым выделено 990 тыс. грн для осуществления капитального ремонта водоотводной системы для ликвидации подтопления Луцкой городской клинической больницы. Средства поступят из общего фонда государственного бюджета.

Как сообщал УНИАН, Как сообщал УНИАН, около 16.00 во вторник, 30 июля, в Луцке началась сильная гроза, местами град. В результате стихии были подтоплены жилые дома, улицы, городская клиническая больница, школы, котельные, трансформаторные подстанции и другие объекты жизнеобеспечения города.