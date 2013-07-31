Главное за день: обзор топ-новостей

Более подробная информационная картина дня - в нашем обзоре:

ВВП Украины во втором квартале 2013 года упал на 1,1%

ВВП Украины во втором квартале 2013 года по сравнению со вторым кварталом 2012 года снизился на 1,1% (в постоянных ценах 2007 года).

Предстоятель УГКЦ: Церковь должна не поддаться власти

Предстоятель Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук отмечает, что «политика - это не роль священника».

Москаль: Милиция фактически стала соучастником убийства мэра Феодосии

Ситуация с оружием, из которого убили мэра Феодосии, является еще одним доказательством того, что убийство было заказным, - считает Москаль.

Россия не остановилась на «Рошен» - проверяет украинскую продукцию из муки

Роспотребнадзор в настоящее время проводит проверку кондитерской продукции из муки украинских производителей. Эксперты предупреждают, что ситуация с Roshen - это только цветочки.

УДАР требует отставки Табачника в связи с коррупционными скандалами

Партия «УДАР» обвиняет министра образования и науки Дмитрия Табачника в разрушении системы образования, росте уровня коррупции в вузах и требует его отставки.

Мельника в суд привезут принудительно

Печерский райсуд Киева постановил применить принудительный привод подозреваемого в получении взятки ректора Национального университета Государственной налоговой службы Петра Мельника на судебное заседание 1 августа. В свою очередь, Яценюк видит в скандале с Мельником попытку отправить Азарова в отставку.

Защита Тимошенко обратится в Верховный Суд по газовому делу

В ближайшие дни защита экс-премьер-министра Юлии Тимошенко обратится в Верховный Суд Украины с требованием отменить приговор по газовому делу.

Украина просит Роспотребнадзор о немедленной встрече по Roshen

Украина обратилась в Роспотребнадзор с просьбой о встрече для решения вопроса о поставках продукции Roshen.

В Луцке за несколько часов выпало две месячные нормы осадков

В Луцке 30 июля выпало две месячные нормы осадков.

В Европарламенте требуют освобождения Тимошенко на основании решения ЕСПЧ

«Дело лидера украинской оппозиции Тимошенко является символом избирательного правосудия в Украине», - заявил Брок