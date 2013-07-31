Главное за день: обзор топ-новостей
Россия продолжает "кошмарить" украинскую продукцию. Европа требует освобождения Тимошенко. Ректора Мельника привезут в суд принудительно.
Более подробная информационная картина дня - в нашем обзоре:
ВВП Украины во втором квартале 2013 года упал на 1,1%
ВВП Украины во втором квартале 2013 года по сравнению со вторым кварталом 2012 года снизился на 1,1% (в постоянных ценах 2007 года).
Предстоятель УГКЦ: Церковь должна не поддаться власти
Предстоятель Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук отмечает, что «политика - это не роль священника».
Москаль: Милиция фактически стала соучастником убийства мэра Феодосии
Ситуация с оружием, из которого убили мэра Феодосии, является еще одним доказательством того, что убийство было заказным, - считает Москаль.
Россия не остановилась на «Рошен» - проверяет украинскую продукцию из муки
Роспотребнадзор в настоящее время проводит проверку кондитерской продукции из муки украинских производителей. Эксперты предупреждают, что ситуация с Roshen - это только цветочки.
УДАР требует отставки Табачника в связи с коррупционными скандалами
Партия «УДАР» обвиняет министра образования и науки Дмитрия Табачника в разрушении системы образования, росте уровня коррупции в вузах и требует его отставки.
Мельника в суд привезут принудительно
Печерский райсуд Киева постановил применить принудительный привод подозреваемого в получении взятки ректора Национального университета Государственной налоговой службы Петра Мельника на судебное заседание 1 августа. В свою очередь, Яценюк видит в скандале с Мельником попытку отправить Азарова в отставку.
Защита Тимошенко обратится в Верховный Суд по газовому делу
В ближайшие дни защита экс-премьер-министра Юлии Тимошенко обратится в Верховный Суд Украины с требованием отменить приговор по газовому делу.
Украина просит Роспотребнадзор о немедленной встрече по Roshen
Украина обратилась в Роспотребнадзор с просьбой о встрече для решения вопроса о поставках продукции Roshen.
В Луцке за несколько часов выпало две месячные нормы осадков
В Луцке 30 июля выпало две месячные нормы осадков.
В Европарламенте требуют освобождения Тимошенко на основании решения ЕСПЧ
«Дело лидера украинской оппозиции Тимошенко является символом избирательного правосудия в Украине», - заявил Брок