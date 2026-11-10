Хегсет отверг попытки объявить ему импичмент, назвав это политическим спектаклем

Глава Пентагона выразил уверенность в том, что конгрессмен-республиканец Масси хочет прекратить его деятельность из-за "политических разногласий".

Министр обороны США Пит Хегсет отреагировал на попытки конгрессмена-республиканца Томаса Масси инициировать процедуру его импичмента. С таким заявлением он выступил 10 ноября на пресс-конференции в ведомстве, сообщает ABC News.

"То, что пытается сделать один недовольный и потерпевший поражение конгрессмен, – это не надзор и не подотчетность. Это политическое зрелище, личный манифест, продиктованный эго и обидой", – сказал Хегсет.

Он также заявил, что каждое из его военных действий, включая войну с Ираном, было законным и одобрено президентом Дональдом Трампом. Он подчеркнул, что его действия не могут служить основанием для обвинений в тяжких преступлениях или государственной измене.

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Глава Пентагона выразил уверенность, что Масси хочет отстранить его от должности из-за "политических разногласий".

В CNN со ссылкой на осведомленные источники сообщили, что президент Дональд Трамп и его новый руководитель аппарата Белого дома Стивен Миллер в частных беседах с Хегсетом и другими высокопоставленными помощниками заявили, что планируют противостоять попыткам объявить импичмент главе Пентагона и решительно защищать его.

По словам источников, Миллер поддерживает очень тесные личные отношения с Хегсетом и – так же, как и Трамп – заверил его в своей полной поддержке.

В последние дни президент провел ряд телефонных разговоров с союзниками – как в Конгрессе, так и за его пределами – по поводу конгрессмена Масси и его заявления об импичменте Хегсету. Впрочем, источники охарактеризовали эти разговоры как типичные для Трампа, а не как целенаправленную лоббистскую кампанию, направленную на то, чтобы убедить республиканцев поддержать Хегсета. Хотя Трамп и Миллер продолжают поддерживать Хегсета, среди высокопоставленных советников в администрации растет скептицизм по поводу того, сможет ли министр обороны еще долго удержаться на своем посту.

Увольнение Хегсета – что известно

Как сообщал УНИАН, в Конгрессе начали процедуру импичмента главы Пентагона. Резолюцию об этом внес республиканец Томас Масси, который много раз избирался в Конгресс, но на этот раз проиграл выборы.

Масси рассчитывает, что инициативу поддержат не только демократы, но и часть республиканцев. Для принятия резолюции достаточно большинства голосов. При этом даже если Палата представителей одобрит импичмент, для отстранения Хегсета понадобится поддержка двух третей Сената.

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