В масштабном захоронении возрастом 2000 лет нашли уникальные сокровища

Археологи завершили четырехлетние раскопки этого монументального объекта.

В степях восточной Монголии, где обнаружили останки нового вида динозавров, один из представителей хуннской элиты, живший около 2000 лет назад, был удостоен исключительного погребения. Об этом пишет arkeonews.

Для создания гробницы рабочие вырыли котлован глубиной 14,5 метра, уложили девять слоев камня и разместили вокруг деревянного гроба ценные предметы. Археологи завершили четырехлетние раскопки этого монументального объекта.

Среди 413 находок - стеклянный сосуд, предположительно римского происхождения; изделия из нефрита, отражающие китайские погребальные традиции; а также серебряные украшения, подобные тем, что встречаются на Корейском полуострове. Все это свидетельствует о том, что хунны были включены в обширную сеть культурного обмена.

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Интресно, что наблюдается поразительное несоответствие между общим размером гробницы и ее центральной погребальной камерой. Несмотря на то что длина всего сооружения составляет около 73 метров, центральная часть для захоронения невелика по сравнению с аналогичными хуннскими гробницами. Исследователи полагают, что эта особенность может быть связана с социальными изменениями, происходившими в период, когда политическое могущество хуннов шло на спад.

Исследователи подготовили подробную документацию артефактов и архитектуры этого объекта, который на сегодняшний день является крупнейшей из когда-либо обнаруженных в Монголии хуннских гробниц.

Хунну (которых часто называют азиатскими гуннами) создали мощную степную империю с центром на территории современной Монголии. Начиная с III века до н. э. они контролировали обширные пространства монгольских степей. Хунну вели войны с китайской династией Хань, но в то же время поддерживали с ней дипломатические и экономические отношения.

Важно, что поскольку хунны оставили после себя крайне мало письменных свидетельств, археологи в значительной степени опираются на данные, полученные при изучении погребений. Монументальное сооружение в Дуурлиг-Нарсе имеет важнейшее значение для понимания того, как элита этого общества демонстрировала свой статус и проводила погребальные ритуалы.

С учетом входного коридора, расположенного с южной стороны, общая длина гробницы составляет около 73 метров. Строители вынимали грунт уступами, а затем укрепили сооружение девятью отдельными слоями каменной засыпки. Чтобы добраться до деревянной погребальной камеры, расположенной в центре, археологи, проводившие раскопки, удалили эти слои.

Римское стекло, китайский нефрит и украшения

Среди 413 находок одним из наиболее примечательных предметов является прозрачный стеклянный сосуд с ручкой. Исследователи предполагают, что он мог быть изготовлен на территории Римской империи: однако, поскольку точное место производства пока не установлено, планируется провести химический анализ состава стекла. В статье сказано:

"Археологи также обнаружили 15 нефритовых изделий, сложенных на дне гроба. Эти предметы напоминают диски "би", использовавшиеся в погребальных обрядах китайской династии Хань. В отличие от традиционных круглых дисков, эти изделия имеют неправильную форму и отличаются высокой детализацией декора. Подобные различия указывают на то, что общество хунну переосмыслило китайские погребальные традиции в соответствии с собственными культурными предпочтениями".

Серебряные украшения для конской упряжи обратили внимание исследователей на Корейский полуостров. Эти предметы, выполненные из тонких серебряных пластин и имеющие форму тыквы-горлянки, схожи с находками из гробниц периода Лэлан, обнаруженных в окрестностях Пхеньяна.

В некоторых украшениях из Дурлиг-Нарса мастера поместили красные и синие материалы вместе с золотой фольгой под слой горного хрусталя. Благодаря такой технике свет проходит сквозь прозрачный кристалл, делая видимыми цвета, расположенные под ним. Исследователи отметили использование аналогичного приема в круглых золотых украшениях и подчеркнули, что подобный декоративный стиль встречается в погребениях хунну впервые.

Отмечается, что эти находки свидетельствуют о том, что элита хунну была знакома с традициями материальной культуры, развивавшимися в различных регионах Евразии. Впрочем, точные пути, по которым эти предметы попали в Монголию, остаются неясными. В их распространении могли играть роль торговые связи, дипломатические дары или посредничество других народов.

Грандиозная гробница с небольшой погребальной камерой

Монументальные размеры сооружения и наличие в нем ценных предметов указывают на то, что здесь был похоронен человек высокого социального статуса. Прямо над центральной частью захоронения археологи обнаружили покрытую лаком повозку. Столь роскошные предметы свидетельствуют о том, что элита хунну стремилась подчеркнуть свое положение в обществе даже в погребальных церемониях. Издание пишет:

"Тем не менее, внутренняя архитектура гробницы не вполне соответствует известным аналогам. В центре сооружения исследователи обнаружили две вложенные друг в друга деревянные погребальные камеры, внутри которых находился один гроб. Хотя общая глубина сооружения составляет примерно 14,5 метра, некоторые гуннские гробницы схожего размера в центральной части Монголии достигают глубины 22 метров".

В 2019 году на том же кладбище исследователи обнаружили захоронения, обладающие схожими характеристиками. Это позволяет предположить, что наличие небольшой центральной погребальной камеры - особенность, свойственная не только этой конкретной гробнице.

Гробница в Дурлиг-Нарсе датируется концом I или II веком н. э. В этот период политическая власть гуннов претерпела значительные изменения. По мнению исследовательской группы, различия в архитектуре гробниц могут отражать эти трансформации, однако для установления прямой связи между ними требуются дополнительные доказательства.

Анализ ДНК для установления личности погребенного

Личность владельца монументальной гробницы остается неизвестной. Археологи обнаружили в саркофаге зубы и фрагменты волос, которые были отобраны в качестве образцов для последующего анализа ДНК. Исследователи рассчитывают определить биологический пол и возраст человека, а также возможные родственные связи с людьми, погребенными в соседних захоронениях.

Национальный музей Кореи участвует в археологических исследованиях в Монголии на протяжении примерно 30 лет. Проект "Дуурлиг Нарс" является одним из завершающих этапов этого долгосрочного научного сотрудничества между двумя странами.

Следующий этап исследований может пролить свет как на личность погребенного в гробнице, так и на происхождение найденных там ценных предметов.

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