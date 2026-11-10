Правительство готовится к массовому наплыву мигрантов: Кабмин создал спецштаб

К участию в реагировании планируется привлечь силовые структуры, руководство восьми областей, международные организации, а также частный бизнес.

Хотя в Украине продолжается полномасштабная война, Кабинет Министров готовится к массовому притоку иностранных граждан, сообщает "Судебно-юридическая газета".

Издание ссылается на правительственное постановление № 1395 от 9 ноября, которым предусмотрено создание специального Координационного штаба под руководством МВД.

Указывается, что это необходимо на случай, если количество иностранцев и лиц без гражданства, прибывающих в Украину, превысит возможности миграционной системы.

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Примечательно, что к реагированию планируется привлечь силовые структуры, руководство восьми областей, международные организации, а также частный бизнес.

Издание сообщило, что украинское правительство предусмотрело координацию временного размещения прибывших, оказание им помощи и привлечение необходимых ресурсов.

"То есть правительство стремится вместо хаотичного решения проблем на местах получить заранее отработанный механизм, способный мгновенно мобилизовать ресурсы и привлечь помощь Европейского Союза", – говорится в статье.

Задача Координационного штаба

Основной задачей Координационного штаба будет обеспечение координации государственных структур на случай массового прибытия иностранцев, когда обычных административных механизмов может оказаться недостаточно.

Кто будет им руководить

Издание сообщило, что главой штаба станет министр внутренних дел Украины. Его заместителями назначены глава Государственной миграционной службы и первый заместитель или заместитель министра внутренних дел.

Кроме того, в состав штаба вошли представители Минзарубежных дел, Минздрава, Минэкономики, Минсоцполитики, МОН, министерств, ответственных за инфраструктуру, общины и внутренне перемещенных лиц, ГПСУ, Нацполиции, ГСЧС, а также Национальной гвардии, СБУ и Уполномоченного Верховной Рады по правам человека – по согласованию.

Среди основных задач штаба – координация регистрации и идентификации прибывших, обеспечение общественного порядка в местах их скопления, а также защита наиболее уязвимых категорий людей.

Перечень областей, включенных в штаб

Издание отметило, что одним из наиболее интересных положений постановления является определение конкретных регионов, руководство которых привлечено к работе штаба.

В его состав вошли главы или их первые заместители из восьми областных государственных (военных) администраций: Винницкой, Волынской, Закарпатской, Львовской, Николаевской, Одесской, Херсонской и Черновицкой.

Согласно Положению, штаб будет содействовать координации привлечения центральных и местных органов власти к развертыванию мест временного размещения иностранцев и лиц без гражданства.

Роль частных предприятий

В статье добавляется, что в пункте 5 указано, что штаб может обращаться к предприятиям, учреждениям и организациям с запросами о предоставлении информации, документов и материалов, необходимых для выполнения его задач.

В то же время издание подчеркнуло, что у штаба не будет полномочий самостоятельно изымать транспортные средства, продовольствие, лекарства или помещения частных предприятий.

Координационный штаб будет направлять Кабинету Министров предложения по привлечению международной помощи, включая механизмы гражданской защиты Европейского Союза и ресурсы международных гуманитарных организаций.

Издание отметило, что появление такого документа во время полномасштабной войны может вызвать удивление, поскольку из страны массово уезжает население, происходит разрушение инфраструктуры, а на государственный и местные бюджеты ложится значительная нагрузка.

Предполагается, что правительство готовится реагировать и на обратный процесс – возможное массовое прибытие людей из-за рубежа.

Издание напомнило, что в течение последних месяцев Европейский Союз активно перестраивает систему реагирования на миграционные потоки. В частности, усиливается контроль внешних границ. Также разрабатываются дополнительные механизмы противодействия внезапному массовому прибытию иностранцев.

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