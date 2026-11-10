Нужно ли платить за распределение газа, если пользователь его не потребляет: объяснения специалистов

Расчет производится на основе объема потребления за предыдущий газовой год - с 1 октября по 30 сентября.

Отсутствие потребления газа не прекращает начисление платы за его распределение. Об этом сообщил крупнейший оператор газораспределения в Украине "Газмережи".

Плата продолжает начисляться, если объект остается подключенным к газораспределительной сети, газоснабжение временно приостановлено, газовое оборудование опломбировано, договор о распределении природного газа остается в силе.

Важно, что расчет производится на основе объема потребления за предыдущий газовый год - с 1 октября по 30 сентября.

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Если потребление было нулевым или меньше установленного минимума, применяется минимальная годовая заказанная мощность в зависимости от вида бытового использования газа:

39 куб. м - если газ используется только для приготовления пищи;

126 куб. м - для приготовления пищи и нагрева воды;

314 куб. м - для комплексного использования газа, в частности для отопления, а также для небытовых потребителей.

При этом, если газоснабжение всего объекта бытового потребителя прекращено, минимальная годовая заказанная мощность составляет 39 куб. м. Годовая плата за распределение делится на 12 равных ежемесячных платежей.

Как прекратить начисление

Отмечается, что для этого необходимо расторгнуть договор о распределении природного газа. Владелец объекта или его уполномоченный представитель должен подать соответствующее заявление в Центр обслуживания клиентов "Газмереж" в своем регионе. Плата начисляется с учётом полного календарного месяца, в котором договор был расторгнут.

"Перед подачей заявления рекомендуем уточнить в своем филиале порядок расторжения договора, технические условия отключения и будущего возобновления распределения газа, а также стоимость соответствующих работ. В некоторых случаях сохранение минимального платежа может оказаться выгоднее, чем последующее повторное подключение", - добавили там.

Какую температуру установить на котле

Газовое отопление есть в большинстве частных домов, но владельцы такого жилья знают, что отопительный сезон обходится очень дорого, если хочется, чтобы в доме было действительно тепло. УНИАН рассказывал, какую температуру нужно устанавливать на газовом котле, чтобы и не замерзать, и не переплачивать за газ.

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