Microsoft передумала выпускать Windows 12: компания будет 'чинить' Windows 11

Windows 11 27H2 станет крупнейшим обновлением для операционной системы с 2024 года.

По информации The Verge, Microsoft передумала выпускать Windows 12 и сосредоточится на улучшении Windows 11. Компания уже готовит крупное обновление Windows 11 под номером 27H2, которое выйдет осенью 2027 года.

В отличие от 25H2 и 26H2, которые представляли собой небольшие пакеты мелких апдейтов, версия 27H2 станет крупнейшим обновлением для данной ОС с 2024 года. По словам источников, под замену пойдут или существенно обновятся ключевые компоненты системы.

Одним из самых заметных изменений станет новый фон Windows 11. Microsoft представит несколько вариантов дизайна на конференции Ignite в конце этого месяца, а массовое распространение обновленных обоев начнется в январе. Их оформление будет напоминать нынешнюю заставку Bloom, но с другими цветовыми решениями для потребительской и коммерческой версий.

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Кроме того, Windows получит полноценную поддержку технологии Intel APX, а также важные улучшения, направленные на повышение производительности компьютеров с небольшим объемом оперативной памяти. Как отмечает The Verge, Microsoft рассчитывает вернуть доверие людей за счет постепенного повышения надежности и пользовательского опыта Windows 11, а не просто выпуска новой системы с громким названием.

Ранее Microsoft выпускала новые Windows системы каждые три года. Однако с выходом Windows 11 компания изменила бизнес-модель и вместо трехлетнего цикла разработки Windows отдала приоритет концепции "Windows как сервис, развивая ОС за счет регулярных обновлений.

Microsoft продолжает улучшать Windows 11, добавляя функции, о которых пользователи просили уже давно. Недавно в Windows 11 появилась опция бесконечной приостановки обновлений. Также в меню питания добавили отдельную кнопку для выключения или перезагрузки ПК без установки обновлений.

УНИАН рассказывал, что Windows 11 активно набирает популярность среди украинских пользователей. Недавно новая ОС первые преодолела отметку в 60% рынка, в то время как доля Windows 10 продолжает падать.

Пользователям рассказали, как бесплатно продлить поддержку Windows 10 еще на год. Компания продолжает выпускать критические исправления для пользователей, подключивших программу Extended Security Updates (ESU).

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