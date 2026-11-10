Мерц призвал ускорить вступление Украины и Молдовы в Евросоюз

Мерц выразил уверенность, что все переговорные кластеры удастся открыть до конца года.

Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал открыть все переговорные кластеры с Украиной и Молдовой об их вступлении в Европейский Союз. Об этом пишет Clash Report.

"Я хочу, чтобы мы наконец смогли открыть все переговорные кластеры с Украиной и Молдовой... Я уверен, что нам удастся достичь этого до конца года", - сказал Мерц.

Канцлер Германии также заявил, что Европа должна действовать единодушно в ходе переговоров, оказывая давление на Россию и оказывая долгосрочную поддержку Украине. Он подчеркнул, что Москва понимает только язык силы.

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"Сюда также входит четкая перспектива вступления в ЕС", - добавил Мерц.

Украина отстает от Молдовы на пути в ЕС

Ранее в своих ежегодных отчетах о расширении ЕС сообщил, что Молдова имеет шансы закрыть переговоры о членстве в блоке к началу 2028 года, в то время как Украине понадобится еще один год и "ускорение темпа реформ", чтобы завершить этот процесс.

Хваля усилия Украины "в самых сложных обстоятельствах, вызванных агрессивной войной России", в Еврокомиссии заявили, что Киеву все еще нужно "продемонстрировать значительный прогресс" в борьбе с коррупцией.

Кроме того, Брюссель создал "специальную рабочую группу", чтобы помочь Украине "срочно и значительно ускорить темпы реформ верховенства права". В ЕС также отметили недавнее ускорение "импульса реформ", поскольку парламент Украины принял ряд законопроектов, которых требовал блок для разблокирования критически важной финансовой поддержки.

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