В Киевской области ужесточат режим светомаскировки

По словам главы КОВА, это просьба военных, направленная на то, чтобы затруднить воздушные атаки РФ во время долгих зимних ночей.

В Киевской области планируют усилить светомаскировку по просьбе военных. Об этом сообщил председатель Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко.

"Состоялось очередное заседание Совета обороны области. В нем приняли участие представители силового блока, руководители структурных подразделений. По итогам заседания, которое мы провели сегодня, было поручено на уровне районов и общин проработать с бизнесом, коммунальным и жилищным секторами вопрос усиления режима светомаскировки", - отметил он.

По его словам, принимаемые меры должны помочь несколько затруднить действие средств воздушного нападения противника, особенно в период длинных зимних сумерек и ночей.

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"Решение необходимо. На него поступил запрос от военных, и мы должны помочь нашим защитникам. Кроме того, что является побочной целью, это создает основу для более ответственного отношения к использованию электроэнергии. Все понимают, какие вызовы стоят перед энергосистемой в настоящее время", - добавил чиновник.

Необходимость светомаскировки

Ранее советник президента Украины Владимира Зеленского по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей (Флеш) Бескрестнов заявил, что Украина может вернуться к необходимости использования светомаскировки в темное время суток, поскольку РФ развивает использование искусственного интеллекта в своих БПЛА.

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