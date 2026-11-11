Трагедия в семье Федишин: комиссия Минздрава выявила семь нарушений при оказании медицинской помощи

Среди них - несвоевременное УЗИ, задержка оказания неотложной помощи и ненадлежащее наблюдение за пациенткой.

Комиссия Министерства здравоохранения зафиксировала семь нарушений при оказании медицинской помощи украинской певице Ирине Федишин, потерявшей ребенка, в больнице Святой Анны. О результатах проверки рассказал супруг пациентки Виталий Човнык.

По его словам, речь идет о ненадлежащей оценке рисков во время беременности, отсутствии надлежащего наблюдения после госпитализации, существенном опоздании с проведением УЗИ и ненадлежащем определении и документировании объема кровопотери. Также была применена неправильная тактика переливания крови, несвоевременная экстренная медицинская помощь и имеются нарушения в ведении документации. Устранить замечания больница должна до 1 декабря.

Чолокик также подчеркнул, что комиссия Минздрава официально установила, что медицинская помощь певице не соответствовала стандартам и протоколам.

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Он также раскритиковал отсутствие круглосуточного дежурства врача УЗИ и высказал претензии к медикам, которые ведели беременность его супруги.

Важно, что после трагедии в роддоме ввели круглосуточное дежурство такого специалиста, а вопрос о возможной уголовной ответственности семья еще будет решать.

Трагедия в семье Федишиных

Украинская певица Ирина Федишин потеряла ребенка в октябре на 35-й неделе беременности.

Недавно во львовской больнице Святой Анны (ранее - роддом № 1 г. Львов) отреагировали на заявления артистки, которая после потери ребенка намекнула на халатность сотрудников медучреждения. В больнице заявили, что "обстоятельства трагедии уже стали предметом профессионального расследования".

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