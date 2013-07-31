УДАР требует отставки Табачника в связи с коррупционными скандалами

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении партии.

“В системе образования Украины за два месяца произошло семь коррупционных скандалов. А министр утверждает, что взяточничества при поступлении не существует. Заявление Табачника может свидетельствовать только о двух вещах: или он не контролирует ситуацию в системе образования, или стоит на вершине коррупционной пирамиды. Если вспомнить многочисленные скандалы – в том числе и с «золотыми» учебниками – и реакцию на них Табачника, то очевидным становится второй вывод”, - отмечают в партии.

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В УДАРе также убеждены, что Табачник «целеустремленно разрушает» сферу образования.

“Сегодня достаточно только пообщаться со студентами или абитуриентами, чтобы понять – ситуация в системе образования стремительно ухудшается. В частности, и с ростом взяточничества в образовании. Министр не желает видеть проблем и до последнего будет защищать именно существующую систему”, - убеждены в партии.

Как сообщал УНИАН, 30 июля Табачник заявил, что никаких «щелочек» для взяточничества при поступлении в высшие учебные заведения не осталось.

Об этом он сказал, комментируя ситуацию с задержанием 27 июля ректора Национального университета Государственной налоговой службы Петра Мельника при получении от двух граждан взяток в размере 40 и 80 тыс. гривен за вступление их родственников в вуз, которым он руководит.

На уточняющий вопрос журналистов, как могут ректоры брать деньги за вступление и остались ли какие-то «щелочки», которыми ректор может манипулировать, министр ответил: “Никаких щелочек не осталось, более того, в этом году приказ о зачислении в каждый вуз будет формировать Единая государственная электронная база образования, и все они будут размещены там”.

Он также отметил, что не знает, как проходит следствие по делу Мельника, поскольку университет налоговой службы подчинен Министерству доходов и сборов.