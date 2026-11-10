Танкер с российским дизелем резко развернулся, не добравшись до США, – Bloomberg

Судно с российским дизельным двигателем удаляется от берегов США.

Танкер с российским дизельным топливом, который ранее направлялся в США, развернулся примерно в 740 км от Нью-Йорка, пишет Bloomberg.

Судно Agioi Fanendes везет около 40 тыс. тонн дизельного топлива, или почти 300 тыс. баррелей. Танкер начал удаляться от восточного побережья США. С понедельника он движется зигзагами, не имея четкого курса. Таким образом, пока ни одна партия российского дизельного топлива в Америку не дошла.

По данным Bloomberg, Agioi Fanendes указал Нью-Йорк в качестве пункта назначения после отправления из российского балтийского порта Приморск в конце октября, а впоследствии изменил его на "по указаниям".

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При этом компания Eastern Mediterranean Maritime Ltd. сообщила, что танкер продолжает "следовать по маршруту, поскольку порт разгрузки еще не подтвержден". Такой же ответ компания давала ранее на вопрос о движении судна.

Соглашение между США и РФ должно было снизить цены на топливо накануне промежуточных выборов в штатах. Однако демократы отмечали, что ее масштабы слишком ограничены для этого. Также есть сомнения, сможет ли Россия экспортировать столько дизельного топлива, сколько обещала, на фоне возобновившихся ударов Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Дизельное соглашение Трампа и РФ – последние новости

Напомним, 9 октября Дональд Трамп заявил, что договорился с Путиным о поставках более 300 тысяч тонн российского дизельного топлива на американский и мировой рынки.

Соглашение о поставках дизельного топлива стало частью мер президента США по сдерживанию роста цен на дизельное топливо. После того как Трамп объявил о соглашении, цены на дизельное топливо несколько снизились.

23 октября сообщалось, что первая партия предназначенного для США российского дизельного топлива уже направляется в Нью-Йорк. Танкер Agioi Fanendes под флагом Мальты 22 октября погрузил 40 тыс. тонн дизельного топлива со сверхнизким содержанием серы в российском балтийском порту Приморск. Ожидалось, что судно должно было прибыть в США 7 ноября.

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