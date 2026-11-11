Украина не готова отдать Донбасс в обмен на соглашение с Россией, - Зеленский

Кроме того, Украина не готова доверять инициатору войны Владимиру Путину.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что наше государство не готово отдать России ту часть Донбасса, которую российские войска не могут оккупировать, в обмен на соглашение с Россией. Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил во время пресс-конференции в рамках визита в Данию.

Президент ответил на вопрос о давлении на Украину в отношении украинских территорий.

"Это простой способ вести переговоры с россиянами - давить на нас, чтобы мы оставили Донбасс, и тогда соглашение будет достигнуто. Мы не готовы к такому соглашению, потому что мы не готовы доверять Путину", - подчеркнул Зеленский.

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Также глава государства подчеркнул, что Украине нужны очень конкретные гарантии безопасности по всем этим вопросам.

Он признал, что оказывать давление на Украину проще, но надеется, что США найдут другой способ вместе с Европой:

"Мы рассчитываем на это".

Украина нуждается в гарантиях безопасности и поддержке со стороны США

Кроме того, его спросили, являются ли американцы беспристрастными посредниками в мирных переговорах в Абу-Даби.

Как пояснил Зеленский, Украина нуждается в Соединенных Штатах, поскольку самые надежные гарантии безопасности после войны можно получить от США и Европы. А для этого необходимо единство.

Кроме того, президент добавил, что Украина стремится к возобновлению непосредственной поддержки со стороны США. Он постарается этого добиться, хотя не уверен, удастся ли достичь успешного результата.

В этой связи он напомнил, что в настоящее время благодаря европейскому финансированию Украина имеет возможность укреплять противовоздушную оборону в рамках инициативы PURL, которая предусматривает продажу американского оборудования.

"Нам нужно больше средств противовоздушной обороны", - отметил президент.

При этом Зеленский обратил внимание на то, что США в большей степени сосредоточены на ситуации на Ближнем Востоке, связанной с войной в Иране. Он рассчитывает, что в этом регионе будет достигнуто перемирие, поскольку это принесет пользу не только этому региону, но и Украине, ведь это может открыть возможность для получения Украиной перехватчиков системы Patriot.

"Если они не будут отправлять средства противовоздушной обороны на Ближний Восток, даже половину своих поставок, если мы сможем это подсчитать, - это поможет зимой", - считает Зеленский.

Таким образом, по его словам, существует много вопросов, и Украине нужна помощь со стороны США.

Позиция Украины четкая

Отдельно президент Украины сообщил, что увидел изменения в заявлениях специальных представителей США Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа.

"Я вижу перемены. Я очень рад тем, что слышу. Увидим, что можно сделать", - сказал Зеленский.

При этом глава государства отметил, что с самого начала был очень четким с Кушнером и Виткоффом. Он заявил:

"Это страна нашего народа. Это не недвижимость. Это не тема земли. Это не тема квадратных км или не только тема квадратных км. Мы говорим о различных вопросах, которые очень чувствительны для людей. Не для меня. Я не из Донбасса. Конечно, для меня все важно, потому что я президент и гражданин. Но, прежде всего, это очень чувствительно для людей, живущих там, чья жизнь была разрушена. Вот почему вы не можете говорить: плюс два километра или минус два километра".

В этой связи глава государства сообщил, о чем говорил Кушнеру и Виткоффу.

"Мы очень благодарны вам, мы рассчитываем на вас. Действительно, Америка является сильнейшей страной. Вы гораздо сильнее России. И вы можете давить на Путина. Да, но я буду с вами очень четким: если мы не будем готовы на дизельные соглашения, потому что это поможет России, - я буду говорить об этом", - .

Он повторил, что это не что-то личное, потому что это касается человеческих жизней и их домов.

"Это не касается Флориды. Это не Флорида. Россия не пришла во Флориду. Они не оккупировали дома разных людей. Именно поэтому, позвольте нам быть очень четкими: Рассчитываем на вашу помощь, благодарим Америку, благодарим Джареду и Стиву за их работу. Да, но мы хотим быть четкими: Мы против дизельной." Зеленский.

Он говорил, что во время войны нельзя усугублять агрессора.

Позиция по Донбассу

Как сообщал УНИАН, Зеленский не верит, что уход Украины из Донбасса сделает войну невозможной в будущем. По его убеждению, после определенной паузы Путин снова начнет войну.

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