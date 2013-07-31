Яценюк видит в скандале с Мельником попытку отправить Азарова в отставку

Как передает корреспондент УНИАН, такой вывод можно сделать из слов Яценюка, сказанных им в комментарии журналистам.

Он отметил, что в ситуации с задержанием Мельника “есть две стороны”.

“Во-первых, кто-то может сказать, что мы начали бороться с взяточничеством. Не верю”, - заметил Яценюк.

Он добавил, что другой стороной этой ситуации является то, что Мельнику могли предложить уйти с должности ректора университета налоговой службы, а он не захотел.

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“И они устроили ему взятку”, - добавил Яценюк.

По его мнению, что вся эта ситуация свидетельствует о том, что делается все для того, чтобы освободить Николая Азарова от должности премьер-министра Украины.

“Мельник - один из ближайших друзей Азарова”, - отметил лидер фракции «Батькивщина».

Как сообщал УНИАН, правоохранители задержали Мельника 27 июля при получении от двух граждан Украины взяток в размере 40 и 80 тыс. грн за поступление их родственников в вуз, которым он руководит.