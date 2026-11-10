Гривня продолжает падать: официальный курс доллара и евро на 11 ноября

Курс гривни к евро установлен на уровне 51,08 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на среду, 11 ноября, официальный курс доллара к гривне на уровне 45,50 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 9 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также ослабила позиции. Официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 51,08 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 26 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины по состоянию на 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 45,46/45,51 грн/долл., а к евро – 50,97/51,02 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Курс доллара к гривне в банках Украины 10 ноября вырос на 6 копеек и составил 46,05 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно было по среднему курсу 45,40 гривни за доллар. Средний курс евро к гривне вырос на 1 копейку и составил 51,65 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 50,80 гривни за евро.

При этом курс доллара к гривне в "ПриватБанке" вырос на 4 копейки и составил 45,99 гривни за доллар, а курс евро подорожал на 10 копеек и составил 51,60 гривни за евро. В то же время продать американскую валюту в банке можно было по курсу 45,35 гривни, а евро – по курсу 50,60 гривни за единицу иностранной валюты.

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