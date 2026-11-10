Стоял у истоков Ukrainian Fashion Week: умер известный украинский дизайнер

Причина смерти пока не уточняется.

Ушел из жизни украинский дизайнер один из основателей Ukrainian Fashion Week Сергей Бызов. Ему было 57 лет.

О смерти модельера сообщили представители Украинской недели моды на официальной странице мероприятия в Instagram. Причина смерти пока не уточняется.

"Вместе с Ириной Данилевской и Владимиром Нечипоруком он стоял у истоков Ukrainian Fashion Week. Наши соболезнования родным и близким Сергея и всему fashion-сообществу Украины", - говорится в сообщении.

Видео дня

Сергей Бызов: что о нем известно

Будущий дизайнер родился 19 ноября 1968 года в Кривом Роге. Он окончил Криворожский горнорудный институт, после чего работал в местном Доме моделей. В 1992 году Бызов открыл первое частное ателье в родном городе, а спустя два года переехал в Киев. В столице он основал собственное ателье и начал представлять авторские коллекции.

Что касается Ukrainian Fashion Week, то именно Бызов предложил концепцию мероприятия, разработал его формат и основные правила.

Помимо дизайнерской деятельности, Бызов сотрудничал с известными мультибрендовыми пространствами Sanahunt, Spazio и The Icon, работал стилистом и занимался оформлением интерьеров.

В феврале 2022 года модельер вернулся к созданию коллекций после 21-летнего перерыва. На юбилейном 50-м сезоне Ukrainian Fashion Week он представил бренд HEART RATE, созданный совместно со Светланой Суркис, где занял должность фэшн-директора.

Вас также могут заинтересовать новости: