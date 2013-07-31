Мельника в суд доставят принудительно

Как передает корреспондент УНИАН, постановление суда зачитала следственный судья Мария Пилаева.

“Суд считает, что отсутствуют надлежащие данные об объективной невозможности участия подозреваемого в данном судебном разбирательстве. Суд приходит к выводу о неуважении подозреваемого к данному судебному заседанию”, - сказала Пилаева.

Судья постановила применить принудительный привод к Мельнику для участия в судебном заседании по рассмотрению ходатайства следователя о применении меры пресечения подозреваемому 1 августа в 10.00.

Как сообщал УНИАН, во время судебного заседания прокуратура заявляла, что Мельник уклоняется от участия в судебном заседании, симулируя тяжелое состояние своего здоровья. Между тем адвокаты подозреваемого заявили, что Мельник находится в больнице и готовится к операции на сердце.

Справка УНИАН. Мельник был задержан 27 июля при получении от двух граждан Украины взяток в размере 40 и 80 тыс. грн за поступление их родственников в вуз, которым он руководит.

Печерский райсуд Киева должен принять решение относительно избрания Мельнику меры пресечения.