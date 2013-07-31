Москаль: Милиция фактически стала соучастницей убийства мэра Феодосии

Тот факт, что мэр Феодосии Александр Бартенев был убит из охотничьего обреза, который проходил в качестве вещественного доказательства, а затем должен был быть утилизирован работниками Управления МВД Украины в Тернопольской области, является еще одним доказательством того, что убийство было заказным.

Такое мнение народный депутат Украины Геннадий Москаль (фракция “Батькивщина”) выразил на своей странице в Facebook.

“Это еще одно доказательство того, что убийство мэра Феодосии было заказным, соучастниками которого фактически стали работники МВД”, - отметил Москаль.

По словам депутата, его не удивляет информация о том, что мэр Феодосии Александр Бартенев был застрелен из обреза, который раньше якобы был уничтожен милицией.

“Я неоднократно заявлял, что милиция является основным поставщиком наркотических средств и оружия в Украине. Схема сбыта оружия очень проста. После решений суда об уничтожениях оружия или наркотиков, которые поступают в МВД для исполнения, как правило, составляются липовые акты об уничтожении (утилизации) этих вещдоков, а в действительности они идут на вторичный рынок”, - пишет Москаль.

Он отмечает, что “во многих магазинах Киева и сейчас можно увидеть стенды с “сувенирными” пистолетами, автоматами, винтовками и другим оружием разного периода, к которому добавляются кокарды, медали, ордена и прочее. В большинстве это оружие — именно то, которое МВД “утилизировало” по решению судов. Оно не пригодно для стрельбы, но умельцы запросто могут его восстановить. Такая же ситуация и со списанным оружием, которое делается непригодным для использования, и свободно продается на антикварных рынках”, - пишет Москаль.

Он утверждает, что еще одной «лазейкой для получения оружия» является закон “Об участии граждан в охране общественного правопорядка и государственной границы”, когда “липовым” участникам таких формирований абсолютно законно выдают спецсредства для стрельбы резиновыми пулями, которые затем переделываются под боевое оружие”.

При этом депутат отметил, что неоднократно обращался в МВД с просьбой навести порядок в вопросе утилизации оружия, но “никаких выводов сделано не было”.

“Скажите, где в Тернополе можно утилизировать огнестрельное оружие? Разве там есть мартеновские печи или сталеплавильные заводы? Такая “утилизация” — абсолютная фикция, поэтому я обратился к Генпрокурору с просьбой организовать и осуществить сплошную проверку по уничтоженным по решению судов наркотиках и оружию, чтобы сделать невозможной их продажу на вторичном рынке”, - сообщил Москаль.

При этом он добавил: “А относительно уголовного производства за злоупотребление служебным положением в отношении служебных лиц УМВД в Тернопольской области, которые отвечали за утилизацию обреза, из которого расстреляли мэра Феодосии, то здесь нет никакого злоупотребления, а чистый сбыт огнестрельного оружия должностными лицами. Это еще одно доказательство того, что убийство мэра Феодосии было заказным, соучастниками которого фактически стали работники МВД”.

Как сообщал УНИАН, 30 июля источник в прокуратуре сообщил, что в Тернопольской области начато расследование в отношении работников милиции, которые допустили, что оружие, которое должно было быть утилизировано, попала к убийце мэра Феодосии Бартенева.

По данным источника, после убийства Бартенева было установлено, что охотничий обрез, из которого его убили, проходил как вещественное доказательство, а затем должен был быть утилизирован работниками УМВД в Тернопольской области.

В пресс-службе областной прокуратуры УНИАН подтвердили, что есть документ, который свидетельствует, что огнестрельное оружие, из которого убили мэра Феодосии, было утилизировано в этом году.

Поскольку данный документ противоречит реальному состоянию дел, прокуратурой в отношении служебных лиц УМВД в Тернопольской области, отвечавших за утилизацию оружия, открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением).

Справка УНИАН. На Бартенева напали в ночь на 28 июля, когда он зашел в подъезд пятиэтажки. Мужчина среднего роста и крепкого телосложения с расстояния почти полтора метра выстрелил мэру в спину. Началась борьба. Преступник скрылся, забрав барсетку Бартенева с деньгами и документами. Милиция нашла сумку без денег.

Бартенев умер в больнице, не прожив и суток. Ему было 57 лет. Он имел звание «Герой Украины». Дважды, в 2008 и 2010 годах, избирался мэром Феодосии.

Расследование проводится по статье Уголовного кодекса Украины «разбой» и «умышленное убийство».