Эксперты назвали 8 лучших недорогих смартфонов 2026 года на Android и iOS

В список вошли устройства Samsung, Motorola, Google и Apple, тогда как Xiaomi места в рейтинге не нашлось.

Даже среди недорогих смартфонов можно найти модели с яркими экранами, хорошими камерами, вместительными батареями и длительной поддержкой обновлений. При этом некоторые из них предлагают функции, которые еще несколько лет назад встречались только во флагманских устройствах.

Эксперты издания Android Headlines составили рейтинг лучших бюджетных телефонов, которые заслуживают внимания осенью 2026 году. Все модели специалисты лично протестировали и оценили по одинаковой методике.

Pixel 10a – лучший бюджетный смартфон в целом. Устройство выделяется плоским дизайном, 6,3-дюймовым OLED экраном с пиковой яркость до 3000 нит и широкими возможностями Gemini. А основной модуль на 48 Мп делает снимки на уровне полноценных флагманов прошлых поколений.

– лучший бюджетный смартфон в целом. Устройство выделяется плоским дизайном, 6,3-дюймовым OLED экраном с пиковой яркость до 3000 нит и широкими возможностями Gemini. А основной модуль на 48 Мп делает снимки на уровне полноценных флагманов прошлых поколений. Galaxy A37 5G – лучший смартфон до 500 долларов. Он предлагает набор характеристик, который еще несколько лет назад было сложно представить в устройствах этой ценовой категории. Основная камера на 50 Мп, большой 6,7-дюймовый экран AMOLED с разрешением FHD+, шесть лет обновлений Android и водостойкая конструкция со стеклом, устойчивым к царапинам.

Moto G Power 2026 – лучший смартфон до 400 долларов. Он ориентирован на пользователей, которым важна автономность: при воспроизведении видео аккумулятор обеспечивает более 22 часов работы. Также эксперты отметили привлекательный дизайн, очень быстрый сканер отпечатков пальцев и достойную камеру.

Galaxy A17 5G – лучший смартфон до 300 долларов. Он предлагает уникальное для своего класса сочетание долговечности и качественного экрана. Но это также цена за посредственную производительность и отсутствие поддержки HDR-воспроизведения.

Видео дня

Moto G Play 2026 – лучший вариант для тех, кто не готовит тратить больше 250 долларов. Его главным преимуществом является его автономность: во время тестирования Android Headlines он проработал почти 24 часа. Также устройство предлагает чистую версию Android 16 без "мусора". Однако ради доступной цены компании пришлось сэкономить на камере, объеме памяти и производительности.

– лучший вариант для тех, кто не готовит тратить больше 250 долларов. Его главным преимуществом является его автономность: во время тестирования Android Headlines он проработал почти 24 часа. Также устройство предлагает чистую версию Android 16 без "мусора". Однако ради доступной цены компании пришлось сэкономить на камере, объеме памяти и производительности. Moto G Stylus 2026 – лучший недорогой смартфон со стилусом. По мнению экспертов, это один из наиболее интересных вариантов для тех, кому нужен телефон со стилусом без переплаты за Galaxy S26 Ultra. В комплект входит активное перо с распознаванием силы нажатия и наклона, для которого предусмотрен отдельный отсек в корпусе.

– лучший недорогой смартфон со стилусом. По мнению экспертов, это один из наиболее интересных вариантов для тех, кому нужен телефон со стилусом без переплаты за Galaxy S26 Ultra. В комплект входит активное перо с распознаванием силы нажатия и наклона, для которого предусмотрен отдельный отсек в корпусе. iPhone 17e – для фанатов Apple. Это относительно доступный способ познакомиться с яблочной экосистемой без покупки флагмана. Телефон получил 6,1-дюймовый дисплей, улучшенную автономность и поддержку беспроводной зарядки MagSafe.

Motorola Razr 2025 – смартфон-раскладушка стоимостью до 700 долларов. Его главным преимуществом стала сбалансированная цена, которая делает технологии складных дисплеев доступными для более широкого круга пользователей.

Если вы в поисках нового смартфона, эксперты AnTuTu обновили рейтинг самых выгодных по цене/производительности Android-фонов. Все модели разделили на 5 ценовых категорий, а лидерами самого дешевого сегмента стали устройства Motorola.

УНИАН писал, что новый Android-смартфон проработал 32 часа подряд и попал в Книгу рекорднов Гиннесса. Устройство из доступной ценовой категории получило батарею с огромной емкостью 10 000 мАч.

Вас также могут заинтересовать новости: