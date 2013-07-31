Москаль рассказал «биографию» обреза, из которого убили мэра Феодосии

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии Москаля.

«Пока МВД молчит о происхождении оружия, из которого был убит мэр Феодосии, я провел собственное расследование "биографии" этого обреза, — заявил Москаль. — Вот его результаты. 5 декабря 2011року сотрудники УБОП УМВС в Тернопольской области задержали в Тернополе в баре "Маяк" (ул. Мазепы, 1) жителя Бучацкого района Сергея Д., у которого изъяли обрез охотничьего ружья (инвентарный номер А-0268/50 1950 года)».

По данным депутата, Сергея Д. осужденный по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины ("Ношение, хранение, приобретение, передача или сбыт огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения"; санкция — от 3 до 7 лет). Ранее это оружие не было "засвечено" в уголовных деяниях.

«Согласно решению суда, обрез был признан вещественным доказательством, подлежавшим утилизации. Постановление об утилизации суд направил в УМВД области. А УМВД вместо утилизации просто сбыло обрез, из которого в ночь на 27 июля был убит мэр Феодосии. Так круг и замкнулся.», - отметил Москаль.

Как сообщал УНИАН, 30 июля источник в прокуратуре сообщил, что в Тернопольской области начато расследование в отношении работников милиции, допустивших, что оружие, которое должно было быть утилизировано, попала к убийце мэра Феодосии Бартенева.

По данным источника, после убийства Бартенева было установлено, что охотничий обрез, из которого его убили, проходил как вещественное доказательство, а затем должен был быть утилизирован работниками УМВД в Тернопольской области.

В пресс-службе областной прокуратуры УНИАН подтвердили, что есть документ, свидетельствующий, что огнестрельное оружие, из которого убили мэра Феодосии, было утилизировано в этом году.

Поскольку данный документ противоречит реальному положению дел, прокуратурой в отношении должностных лиц УМВД в Тернопольской области, отвечавших за утилизацию оружия, открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением).

Ранее Москаль заявлял, что милиция является основным поставщиком наркотических средств и оружия в Украине.

«Схема сбыта оружия очень простая. После решений суда об уничтожении оружия или наркотиков, поступающих в МВД на выполнение, как правило, составляются липовые акты об уничтожении (утилизации) этих вещдоков, а в действительности они идут на вторичный рынок», - утверждал Москаль.

Справка УНИАН. На Бартенева напали в ночь на 28 июля, когда он зашел в подъезд пятиэтажки. Мужчина среднего роста и крепкого телосложения с расстояния почти полтора метра выстрелил мэру в спину. Началась борьба. Преступник скрылся, забрав барсетку Бартенева с деньгами и документами. Милиция нашла сумку без денег.

Бартенев умер в больнице, не прожив и суток. Ему было 57 лет. Он имел звание Герой Украины. Дважды, в 2008 и 2010 годах, избирался мэром Феодосии.

Расследование проводится по статье Уголовного кодекса Украины «разбой» и «умышленное убийство».