Несмотря на кризис в отношениях, Сеул заложил средства для Украины в бюджете-2027: СМИ назвали сумму

В июле президент Ли Чжэ Мён объявил о своем обещании оказать помощь Украине.

Правительство Южной Кореи заложило в проект государственного бюджета на 2027 год 100 миллионов долларов помощи для Украины, несмотря на дипломатический кризис, возникший между странами из-запленных из КНДР, сообщает The JoongAng.

Издание сообщило, что это решение было принято после того, как в июле президент Ли Чжэ Мён объявил о намерении помочь Украине. По данным издания, запрос на включение расходов подало Министерство иностранных дел Южной Кореи.

Согласно данным, вклад Сеула в Целевой фонд НАТО планируется увеличить почти втрое – с 16,7 миллиона долларов в текущем году до 50 миллионов долларов в 2027-м.

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Таким образом, финансирование целевых проектов гуманитарной поддержки увеличится в четыре раза и достигнет 20 миллионов долларов. Более того, еще 30 миллионов долларов предусмотрено в рамках программы помощи странам, пострадавшим от вооруженных конфликтов.

Примечательно, что целевой фонд НАТО функционирует с 2016 года для восстановления Украины и оперативной поставки нелетального военного снаряжения.

С 2024 года Южная Корея начала вносить взносы в фонд. Эти средства идут на лечение раненых украинских воинов и строительство военных реабилитационных госпиталей. Приводятся данные, что в течение 2024–2025 годов Сеул перечислил по этому направлению 34 миллиона долларов.

При этом гуманитарная помощь сосредоточена на здравоохранении, энергетике и восстановлении образовательных учреждений. Средства выделяются через Корейское агентство международного сотрудничества (KOICA) и структуры ООН, в частности ПРООН.

Однако обозреватели из Южной Кореи сомневаются, удастся ли в полной мере реализовать потенциал помощи и привлечь корейский бизнес к будущему восстановлению Украины из-за острого дипломатического кризиса между государствами.

В частности, глава парламентского комитета Сон Сок Джун призвал чиновников не разрывать двусторонние контакты:

"Нельзя допустить, чтобы недавние дипломатические трения перечеркнули предыдущие достижения сотрудничества. Правительство должно сбалансировать двусторонние отношения, занимая взвешенную позицию с учетом средне- и долгосрочных национальных интересов, в том числе и будущего участия в проектах восстановления".

Кроме того, спикер МИД Южной Кореи заверил, что правительство страны "как ответственный член международного сообщества и впредь будет неуклонно придерживаться принципиальной позиции в отношении поддержки Украины".

Скандал из-за пленных КНДР: что известно

Ранее УНИАН сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский публично раскрыл факт передачи Сеулу двух захваченных северокорейских военнопленных. Как утверждала южнокорейская сторона, страны договорились не разглашать этот факт. Украина захватила этих двух северокорейцев в Курской области России в январе 2025 года.

Также мы писали, что после этого Южная Корея отозвала из Украины одного из своих сотрудников Агентства международного сотрудничества. По официальному сообщению, это решение было принято из соображений безопасности – из-за усиления российских обстрелов Киева.

Известно, что власти Южной Кореи отозвали из Украины часть сотрудников своего посольства. Министерство иностранных дел (МИД) Южной Кореи объяснило этот шаг тем, что не получило "конструктивного ответа" от украинской стороны по вопросу, связанному с северокорейскими военнопленными.

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