Украина новыми ударами парализовала нефтепереработку в России, – Reuters

Фактическое сокращение объемов переработки сырой нефти на российских НПЗ может достигать 200 тыс. тонн в сутки.

Возобновление украинских атак на российские нефтеперерабатывающие заводы с конца октября сократило мощности РФ по переработке нефти примерно на 30%. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Reuters.

Украина активизировала удары по российским нефтеперерабатывающим заводам с конца октября, когда так и не удалось реализовать объявленное Трампом прекращение атак на энергетическую инфраструктуру между Киевом и Москвой.

В течение последней недели украинские атаки нарушили работу и вызвали аварийные ситуации на девяти из 35 крупнейших российских нефтеперерабатывающих заводов. Фактическое сокращение объемов переработки сырой нефти на российских НПЗ может достигать 200 тыс. тонн в сутки.

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По оценкам источников, совокупная суточная мощность российских НПЗ, пострадавших от атак беспилотников с конца октября, составляет около 300 тыс. тонн, или 2,2 млн баррелей в сутки.

В этот перечень входят три крупных предприятия в центральной части России. Для сравнения: общая мощность первичной переработки нефти в стране составляет около 930 тыс. тонн в сутки. В конце октября российские НПЗ перерабатывали примерно 700 тыс. тонн, или 5 млн баррелей, сырой нефти в сутки, отметили источники.

Среди пострадавших предприятий – нефтеперерабатывающие заводы в Рязани, Ярославле и на Поволжье. В понедельник украинский беспилотник атаковал Киришский НПЗ, второй по величине в России. В результате ночного удара на предприятии вспыхнул пожар. Губернатор Ленинградской области сообщил, что во время атаки погибла одна женщина.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что Украина игнорирует призывы Трампа прекратить удары по российским энергетическим объектам.

Президент Украины Владимир Зеленский на прошлой неделе заявил, что Киев продолжает наносить удары по объектам российского нефтяного сектора в ответ на российские удары по энергетической инфраструктуре Украины.

По его словам, российские войска постоянно атакуют украинские электростанции, энергетические сети, системы отопления и водоснабжения. Зеленский отметил, что Москва "отказалась от шагов по деэскалации, о которых говорили наши партнеры".

Украинские удары по российским НПЗ усугубляют трудности Москвы с преодолением внутреннего дефицита топлива. В то же время Россия продолжает поставлять дизельное топливо на международные рынки в рамках договоренностей об экспорте с президентом США Дональдом Трампом.

Украинские удары по НПЗ – другие новости

Ранее УНИАН сообщал, что в ночь на 7 ноября украинские дроны атаковали ряд объектов в Саратове и Орле. Среди целей был Саратовский нефтеперерабатывающий завод, где после удара вспыхнул масштабный пожар. Мощность Саратовского НПЗ составляет около 5,8 млн тонн нефти в год, что соответствует 2,2% от общего объема нефтепереработки в России.

По словам ветерана российско-украинской войны, бывшего командира роты батальона "Айдар" и директора Национального антарктического научного центра Евгения Дикого, Украина выводит из строя российские нефтеперерабатывающие заводы быстрее, чем Москва успевает их восстанавливать. По его оценкам, Силы обороны уже уничтожили около 20% производственных мощностей российских НПЗ.

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