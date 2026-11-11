Украина не согласилась с новым планом Трампа по территориям, - The Telegraph

Представители Дональда Трампа, занимающиеся вопросами мирного урегулирования, предложили компромиссный вариант.

Украина отвергла новое предложение США по изменению границ, призванное разблокировать мирные переговоры с Россией. Об этом стало известно изданию The Telegraph.

Представители президента США Дональда Трампа, занимающиеся вопросами мирного урегулирования, предложили компромиссный вариант: Россия получает полный контроль над линией фронта на Донбассе, при этом Киев сохраняет за собой города в этом регионе, которые остаются под его контролем.

Отмечается, что попытки США добиться прекращения войны фактически зашли в тупик из-за требований России передать ей около 5000 квадратных километров территории в Донецкой и Луганской областях - земель, которые российским войскам так и не удалось захватить.

Видео дня

Перед переговорами, состоявшимися во вторник в Абу-Даби, Трамп заявил, что после войны Украина может приобрести "иные очертания", а американские чиновники намекнули, что Киев в частном порядке проявил определенную гибкость в вопросе территориальных уступок.

Однако источник в украинских кругах, близкий к ходу переговоров, сообщил:

"Украинская делегация никогда не обсуждала какие-либо уступки в отношении территорий, оккупированных Россией. Украина никогда этого не признает - ни де-факто, ни де-юре. Такова была наша позиция за столом переговоров с самого начала".

Переговоры в Абу-Даби

Во вторник, после девятимесячного перерыва, Украина и Россия возобновили очные переговоры в рамках процесса, который курируют США при активном участии Дональда Трампа.

Встреча официальных лиц состоялась в столице ОАЭ при посредничестве Джареда Кушнера, зятя президента США, и Стива Уиткоффа, также выступающего в качестве представителя по вопросам мирного урегулирования.

Позже президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что наше государство не готово отдать России ту часть Донбасса, которую российские войска не могут оккупировать, в обмен на соглашение с Россией.

Вас также могут заинтересовать новости: