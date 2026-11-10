Представители США стремятся к 'окончательному завершению' войны в Украине, - The Guardian

Одно из предложений американской стороны заключается в разработке новой "долгосрочной архитектуры безопасности" в отношениях между Россией и Европой.

Представители США заявили, что стремятся к "окончательному завершению" войны между Россией и Украиной. В Абу-Даби начались трехсторонние переговоры - первые содержательные дискуссии между двумя странами с февраля. Об это пишет The Guardian.

По словам представителей администрации президента США Дональда Трампа, одно из предложений американской стороны заключается в разработке новой "долгосрочной архитектуры безопасности" в отношениях между Россией и Европой.

Европейские чиновники опасаются, что Россия может настоять на своих жестких требованиях - сокращении военного присутствия НАТО в Восточной Европе. Это поставило бы союзников под угрозу усиления влияния Москвы в период исторически высокого напряжения в отношениях с Западом. Во вторник представители Европы провели отдельные встречи с делегациями Украины и США.

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Согласно совместному заявлению, стороны сошлись во мнении, что "любые будущие договоренности должны уважать суверенитет, территориальную целостность и право на самостоятельное принятие решений, а также обеспечивать надежные гарантии безопасности для Украины".

При этом европейские лидеры сомневаются в том, что Россия намерена вести переговоры добросовестно, и настаивают на своем участии в дискуссиях. В то же время в Европе растет обеспокоенность по поводу того, что мирные переговоры ведутся по множеству разрозненных каналов.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в будущем планируется расширить формат переговоров между Россией, США и Украиной, включив в них представителей других европейских стран:

"В Европе всегда присутствует опасение, что ее могут оставить в стороне - что Америка заключит какую-то сделку с Россией, не принимая Европу в расчет. Но нет, Европа участвует в обсуждении. Она с нами".

Позиция США

Говоря о предстоящих обсуждениях, представитель администрации США заявил, что для завершения войны Соединенным Штатам "потребуется участие Европы".

По его словам, переговорщики могут возобновить работу Совета Россия - НАТО, деятельность которого была приостановлена ​​после полномасштабного вторжения России в 2022 году, а также, возможно, снять санкции с России ради достижения соглашения.

Они также сообщили, что обсуждали с российской стороной потенциальные гарантии безопасности для Украины, аналогичные статье 5 Устава НАТО, которая предусматривает защиту государств-членов в случае нападения. Россия категорически выступает против вступления Украины в НАТО и размещения войск западных стран на ее территории. Один из них отметил:

"По сути, это будет очень похоже на НАТО. Получение гарантий безопасности от США - это крайне серьезный шаг, - добавил чиновник, уточнив, что этот вопрос предстоит обсудить Дональду Трампу и президенту Украины Владимиру Зеленскому. - Если он решится на это, то речь пойдет об очень масштабных обязательствах в плане ресурсов, финансирования и военной поддержки".

Один из европейских чиновников, отвечающих за вопросы безопасности, заявил, что предложение США пока не до конца понятно, и выразил опасение, что в ходе консультаций в Абу-Даби американская сторона может пойти на серьезные уступки России.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас, выступая в понедельник на встрече глав МИД стран "Группы семи" (G7), отметила: "У нас уже существует европейская архитектура безопасности. Она включает международные соглашения, в рамках которых Россия взяла на себя обязательства - в том числе касающиеся суверенитета и территориальной целостности. Проблема в том, что Россия эти соглашения не соблюдает". Трамп также заявил, что от Украины, вероятно, потребуют уступить часть территории в рамках итогового соглашения, в результате чего она может приобрести "несколько иные очертания".

Важно, что критики опасаются, что Трамп и Путин могут попытаться договориться о мире в обход европейских лидеров - на условиях, предполагающих серьезные уступки в пользу России.

"В Европе к этой идее относятся с большой настороженностью", - отметил представитель администрации США, указав, в частности, на выдвинутое Россией в 2021 году предложение, которое было воспринято как ультиматум НАТО с требованием уйти из Восточной Европы.

Тогда Россия представила НАТО список требований, включавший запрет на расширение альянса за счет новых стран (в том числе Украины), отвод войск к границам 1997 года и ограничения на размещение ракет. НАТО отвергло это предложение, а менее чем через месяц Россия вторглась в Украину.

"Нам нужно создать нечто новое, что будет эффективно в нынешних реалиях… Ведь если бы старая архитектура безопасности работала хорошо, мы бы не оказались втянуты в эту затяжную войну. Очевидно, что-то не работает, и нам необходимо найти такое решение, которое по окончании этого конфликта обеспечит его действительно окончательное завершение", - заявил представитель администрации США.

Переговоры в Абу-Даби

После встречи с советником Кремля Кириллом Дмитриевым на прошлой неделе Трамп сказал, что будет стремиться к заключению "большого, прекрасного соглашения", которое "может охватить всю Европу".

СМИ писали, что специальные посланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер после встреч в Абу-Даби могут отправиться в Москву и Киев для прямых переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

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