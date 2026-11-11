Война всё глубже проникает на российскую территорию и становится всё более смертоносной, – Bloomberg

Сирены воздушной тревоги, сигнализирующие об угрозе ракетных ударов или атак дронов, стали повседневным явлением для миллионов жителей в большинстве регионов центральной России.

Война всё сильнее влияет на повседневную жизнь в России. Все чаще раздаются сирены воздушной тревоги, все чаще происходят перебои в работе мобильных сетей и интернета, а домохозяйства сталкиваются с повышением счетов за коммунальные услуги и ростом налогов из-за увеличения военных расходов, пишет Bloomberg.

Издание рассказало, что недавно 49-летнюю хореографку Ольгу разбудил сильный взрыв. Он был настолько мощным, что её жилой дом содрогнулся, а окна и мебель задрожали. Выглянув на улицу, она увидела столб густого черного дыма, поднимавшийся над заводом военной техники, который только что был поражен ракетой.

Издание уточнило, что Ольга не живет в Киеве, Херсоне или каком-либо другом украинском городе, который уже много лет подвергается обстрелам со стороны войск президента Владимира Путина.

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Её родной город – это российский Киров, расположенный в 800 километрах к северо-востоку от Москвы.

Ольга проживает недалеко от Кировского завода "Авитек", который производит ракеты класса "земля-воздух", катапульты и другое авиационное оборудование и который в июле стал объектом удара со стороны Украины.

В статье отмечается, что этот ракетный удар стал одним из многих, которые в течение последних месяцев привели к росту числа жертв среди гражданского населения на территории России. Они заставляют собственный народ ощутить на себе последствия войны Путина, хотя тот обещал быструю и славную победу.

Согласно анализу Bloomberg, проведенному на основе заявлений региональных властей в их каналах Telegram, с момента усиления украинских ударов в середине лета на территории России почти каждую неделю гибнут люди.

При этом конфиденциальные данные, похищенные из российской службы статистики, показали, что около 400 000 её граждан погибли в ходе боевых действий в Украине.

Издание подчеркнуло, что таких масштабов военных потерь страна не испытывала со времен Второй мировой войны.

"Но повседневную жизнь во всё большем числе российских городов, в частности в Москве, уже нельзя назвать мирной", – говорится в статье.

Как отмечает издание, сирены воздушной тревоги, сигнализирующие об угрозе ракетных ударов или атак дронов, стали повседневным явлением для миллионов жителей в большинстве регионов центральной России.

71-летняя пенсионерка Ксения из города Коломна, расположенного примерно в 120 километрах к юго-востоку от столицы, рассказала, что в Московской области звуки войны раздаются ежедневно:

"Каждую ночь мы слышим работу средств противовоздушной обороны, окна дрожат, срабатывают автомобильные сигнализации, а собаки лают от страха. Недавно я видела, как над стадионом сбили беспилотник. Я смотрела ночью фильм и увидела через окно этот огненный шар".

Издание указало, что украинские беспилотники и ракеты теперь также могут наносить удары на расстоянии до 3 000 километров от границы, благодаря чему почти половина территории России – крупнейшей страны мира – оказалась в зоне досягаемости.

"Война всё глубже проникает на российскую территорию и становится всё более смертоносной для её гражданского населения", – отметил аналитик Bloomberg Economics в Лондоне Алекс Кокчаров.

При этом издание признает, что жизнь в России остается относительно нормальной по сравнению с Украиной, где жители вынуждены терпеть длительные отключения электроэнергии и перебои с отоплением и водоснабжением.

"Московские рестораны, театры и выставки переполнены людьми. Даже в Воронеже – городе с населением около 1 миллиона, столице области, граничащей с Луганской областью в Украине, – жизнь продолжается почти без перебоев, несмотря на ежедневные предупреждения о налетах дронов и ракет", – отмечается в статье.

Издание утверждает, что Кремль пытается минимизировать внутриполитический резонанс от украинских ударов.

"Сообщения государственных СМИ о последствиях масштабных ударов, как правило, лаконичны, а телевизионные кадры – редки. Губернаторы регионов регулярно называют эти атаки "террористическими актами" в Telegram, подкрепляя позицию Кремля, который изображает украинский "режим" как угрозу для рядовых россиян", – добавляется в статье.

Несмотря на подорванную репутацию в собственной стране, Путин остается популярным среди многих россиян как лидер, который восстановил стабильность после потрясений 1990-х годов, положил конец войне в Чечне и обеспечил годы относительного процветания.

Некоторые россияне описывают чувство беспомощности на фоне того, как Украина наносит ответный удар Путину.

"Вас приговорили к длительному сроку заключения, и вы ничего не можете поделать – может, выйдете раньше, а может, и нет. Но вы должны вести себя как положено и соблюдать правила начальника тюрьмы", – поделилась 60-летняя сотрудница крупного государственного банка в Москве Ольга.

Ксения из Коломны принадлежит к той группе россиян, кто придерживается более традиционных взглядов и имеет более яркие воспоминания о советских временах, которые, кажется, более склонны приспосабливаться.

"Мы заготовили больше еды, даже запаслись водой в подвале, купили газовый баллон, у нас есть фонарики и запас свечей – на всякий случай. У нас же война", – сказала она.

Атаки Украины по территории РФ: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что в ночь на 10 ноября Силы обороны Украины вновь нанесли удар по 123-му авиаремонтному заводу в Старой Руси Новгородской области РФ, входящему в состав российской корпорации "Ростех". Он имеет важное значение для обслуживания военно-транспортной и специализированной авиации. Завод способен осуществлять техническое обслуживание, ремонт и модернизацию самолетов Ил-76, Ил-78 и Л-410. Аналитики отметили, что повторное поражение предприятия может увеличить сроки восстановления российских транспортных и специализированных самолетов.

Также мы писали, что в ночь на 9 ноября Силы обороны Украины нанесли удар по заводу по производству твердотопливных зарядов для двигателей баллистических ракет "Искандер-М". В Генштабе ВСУ сообщили, что это предприятие расположено под Санкт-Петербургом. На этом предприятии производят взрывчатые вещества и разработали твердое топливо для двигателей ракетных комплексов "Тополь-М". Точные масштабы ущерба уточняются. Отмечается, что каждый такой удар затрудняет врагу выпуск ракет для "Искандеров", которыми он наносит удары по украинским городам.

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