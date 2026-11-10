Почти 10 тысяч угрей переселили в Балтийское море, чтобы их не выловили россияне.

Учёные совместно с рыбаками развернули настоящую спецоперацию на границе, чтобы спасти ценную фауну.

В Польше завершилась необычная операция по спасению рыбы, обитающей недалеко от российской границы. Почти 9 тысяч угрей поймали в прибрежной лагуне и перевезли в открытое море, чтобы они не попали в сети российских рыбаков, пишет Wirtualna Polska.

Как сообщил Морской рыболовный институт, с 5 по 27 октября 2026 года ученые вместе с местными рыбаками ловили и перевозили европейских угрей. Всего из Вислинского залива вывезли 9110 рыб, общий вес которых составил 8,8 тонны. Вислинский залив – это большая мелководная лагуна на Балтике, которую делят между собой Польша и Россия (её северо-восточная часть принадлежит Калининградской области).

Живых угрей забирали у рыбаков в пяти портовых городках. Это Крыница-Морская, Конты-Рыбацкие, Новая Пасленка, Фромборк и Сухач. Отбирали прежде всего взрослых серебряных угрей. Так называют рыбу, которая уже готова отправиться в дальний путь на нерест. Также учитывали, как и в каких условиях рыбу временно содержали.

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Как объясняют в институте, угрей ловили с помощью безопасных ловушек-ятеров. После этого рыбаки ненадолго держали их в резервуарах с хорошо насыщенной кислородом водой. Когда рыбу забирали, специалисты проверяли, в каком она состоянии. Молодых угрей отпускали обратно, а остальных взвешивали и пересаживали в бассейны, установленные на грузовиках.

"Благодаря этой операции перемещенные угри не будут подвергаться смертности и рыболовному давлению на российской стороне акватории и получат больше шансов на нерест и появление нового поколения угрей", – сообщили в научном учреждении.

По словам учёных, каждую партию рыбы выпускали в Гданьский залив недалеко от порта Новый Свет, то есть уже со стороны открытого моря. Такое место выбрали намеренно, чтобы угри могли спокойно плыть дальше в Атлантический океан и обойти российскую часть Вислинского залива.

Как отмечает издание, 100 угрей получили акустические передатчики. Их сигналы специалисты будут улавливать с помощью подводных микрофонов-гидрофонов, расставленных вдоль вероятного маршрута рыб. В частности, такие устройства будут установлены в Датских проливах, соединяющих Балтийское море с Северным. Это поможет узнать, куда именно угри поплывут дальше.

Учёные рассчитывают, что переселение поможет рыбе добраться до мест размножения и дать жизнь новому поколению. Угри этого вида нерестятся в Саргассовом море. Это часть Атлантического океана недалеко от Бермудских островов, не имеющая берегов и окруженная только океаническими течениями. Поэтому, как отмечают в институте, возможность покинуть Вислинский залив очень важна для программы защиты вида.

"Главной целью стратегии ЕС является восстановление популяции этого вида, чтобы обеспечить миграцию в Саргассово море не менее 40 % серебряных угрей по сравнению с состоянием до усиления антропогенного давления и коллапса популяции", – пояснили в институте.

По имеющимся данным, в целом операция обошлась примерно в 37,8 млн гривен (3,6 млн злотых). Более 26,25 млн гривен (2,5 млн злотых) из этой суммы выделил Европейский фонд морского хозяйства, рыболовства и аквакультуры.

Судоходный коридор через Украину

Ранее мы писали, что в Румынии обсуждают прокладку водного пути из Чёрного моря в Балтийское через Прут и Днестр. По рекам хотят соединить румынские порты Галац и Констанцу с польским Гданьском. Таким образом, путь для грузов от Суэцкого канала до Гданьска сократился бы примерно вдвое – с 8 тысяч км до 4 тысяч.

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