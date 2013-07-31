Россия не остановилась на «Рошен» - проверяет мучную продукцию из Украины

Как передает РИА «Новости», об том сообщил сегодня глава ведомства, главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.

«Сейчас мы взялись проверять мучную кондитерку Украины. Что там будет, я пока сказать не могу», - сказал он на брифинге в Москве.

В то же время корреспондент УНИАН не смог попасть на этот брифинг, поскольку на запрос об аккредитации пресс-секретарь Роспотребнадзора Любовь Воропаева заявила, что «мы приглашаем только российские СМИ».

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Как сообщал УНИАН, 29 июля глава Роспотребнадзора Онищенко заявил, что введен запрет на поставки в Россию продукции компании Roshen.

При этом в кондитерской компании заявили, что никаких официальных документов, подтверждающих запрет на поставки ее продукции на рынок РФ, Roshen не получала.

По данным Министерства доходов и сборов Украины, в 2012 году украинские кондитеры поставили на рынок РФ 119,1 тыс. тонн шоколадных изделий, выручив почти 413 млн долл. При этом импорт шоколада из России в Украину в прошлом году составил 27,8 тыс. тонн, или 102,7 млн долл. в денежном выражении.