Зеленский рассказал, когда Украина наконец получит первые истребители Gripen

Украина рассчитывает использовать "Грипены" против российских реактивных "Шахедов".

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что первые шведские истребители Gripen прибудут в Украину уже в ближайшее время - в январе-феврале. Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил во время пресс-конференции в рамках визита в Данию.

"Мы очень благодарны Швеции. Мы говорим и поднимаем тему "Грипенов". Они должны поступить в январе-феврале, возможно, в феврале. Мы подняли вопрос о том, что нам они нужны как можно скорее. Но я говорю, что это уже происходит. Мы увидим, как "Грипены" будут действовать против "Шахедов". Мы также рассчитываем на них. Это касается противовоздушной обороны", - заявил Зеленский.

По его словам, Украина также заявляет о необходимости передачи боеприпасов для истребителей F-16.

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Он сказал, что Украине по-прежнему требуется больше самолетов F-16, поскольку имеющиеся в Украине модели этих истребителей, большая часть которых, также постоянно нуждаются в ремонте, так как являются устаревшими моделями.

"Но они хороши, очень быстры и могут сбивать реактивные "шахиды". Мы используем их. Мы очень благодарны и выражаем признательность за авиационный парк всем странам - Дании, Норвегии", - добавил президент.

Gripen для Украины

Как сообщал УНИАН, в начале 2027 года Украина должна получить первые 16 истребителей Gripen модификации C/D, а к 2030 году - 22 новых истребителя самой современной серии E, которые страна закупит.

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