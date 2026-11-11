'О прощении речь не идет': Зеленский заявил, что россияне должны ответить за свои преступления

Он подчеркнул, что речь идет об очень конкретных преступлениях и пытках, совершенных россиянами, а не об абстрактных деяниях.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что все причастные к агрессивной войне против Украины должны понести ответственность за совершенные преступления. Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил во время пресс-конференции в рамках визита в Данию.

В частности, у Зеленского спросили о том, возможно ли примирение украинцев с россиянами, и готов ли он простить Владимира Путина.

"Нет, дело не в прощении. Я не уверен, что они действительно в этом нуждаются. Они не могут осознать, что они - агрессоры. Поэтому это не что-то абстрактное. Они убили не абстрактное, а вполне конкретное количество людей в вполне конкретных городах. И они совершили множество пыток. Речь идет о конкретных жизнях", - подчеркнул украинский лидер.

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Он дал понять, что эти преступления несовместимы с прощением. По его словам, он человек, а не Бог. Зеленский сказал:

"Должно быть преследование. Нужно найти убийц, которые должны ответить. Конечно, ответ может быть разным, но это зависит от судов, от справедливости и от истории, потому что я не уверен, что они понесут ответственность в тот момент, когда закончится война, и я не знаю, когда это будет, но это произойдет".

Спецтрибунал для РФ

Как сообщал УНАН, в мае 2026 года 37 государств утвердили третий учредительный документ Специального трибунала - Расширенное частичное соглашение о создании Руководящего комитета Спецтрибунала. Этот трибунал призван наказать высшее российское руководство за преступление агрессии против Украины. Российский президент Владимир Путин и представители его режима должны понести ответственность.

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