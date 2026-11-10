Украина и РФ обсуждают обмен пленными по формуле '1000 на 1000' или '1500 на 1500', - Зеленский

Кроме того, российская делегация в Абу-Даби пыталась поднять вопрос о территориях.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в рамках трехсторонних переговоров в Абу-Даби пытаются договориться о крупном обмене военнопленными. Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал во время пресс-конференции в рамках визита в Данию.

По словам главы государства, завтра, 11 ноября, состоится главный день трехсторонних переговоров в Абу-Даби между представителями Украины, США и РФ.

"Сегодня обсудили возможность обмена. Хотят сделать "тысячу на тысячу", может "полторы на полторы", - какой-то крупный обмен. И с этой повесткой дня [повесткой дня - УНИАН] американцы отправятся в Россию", - сообщил Зеленский.

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В то же время, как сообщил президент, сегодня в Абу-Даби российская делегация поднимала вопрос о территориях.

"И, соответственно, это вопрос уровня лидеров. Такой мандат есть у наших переговорщиков", - сказал украинский лидер.

Также он отметил, что присутствие Европы было очень важным.

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