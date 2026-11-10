Сибига встретится с главой МИД Южной Кореи, – источник

Цель встречи – нормализация отношений и двустороннего диалога.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига встретится со своим коллегой из Южной Кореи Чо Хёном. Об этом УНИАН сообщил дипломатический источник.

По словам собеседника, главы МИД стран встретятся лично в Париже.

"В Париже состоится личная встреча Сибиги с министром иностранных дел Республики Корея – с целью нормализации отношений и двустороннего диалога", – сообщил информированный источник.

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Источник не сообщил дату встречи. Однако, согласно анонсу визитов Сибиги, он посетит Париж 9–10 ноября, где примет участие во встрече глав внешнеполитических ведомств стран "Группы семи" по приглашению министра Европы и иностранных дел Франции Жана-Ноэля Барро.

Недоразумения с Южной Кореей – что известно

Как сообщал УНИАН, в сентябре на Генеральной Ассамблее ООН президент Владимир Зеленский заявил о передаче Южной Корее двух взятых в плен в Курской области северокорейских солдат (27-летнего снайпера Ри и 22-летнего стрелка Пека).

Сеул выразил возмущение и заявил, что существовала договоренность о сохранении этой информации в тайне.

Правительство Южной Кореи приняло решение отозвать своего посла в Украине в столицу.

Южная Корея получила от Украины извинения, но, как заявил министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хён, они "не соответствуют ожиданиям". Чо Хён повторил, что с самого начала существовала договоренность сохранять информацию о передаче пленных в тайне, чтобы защитить военнослужащих и их семьи, которые остаются в Северной Корее. Он отметил, что именно украинская сторона изначально попросила не обнародовать эту информацию.

Сибига заявил, что ситуация с отзывом посла Южной Кореей была временной, Украина считает историю с военнопленными КНДР исчерпанной.

По словам Сибиги, такая ситуация возникла из-за разного толкования этапов конфиденциальности в отношении передачи военнопленных.

В то же время, по данным СМИ, южнокорейская оборонная компания Newtype Industries заявила о прекращении сотрудничества с украинскими военными на фоне дипломатического конфликта между Киевом и Сеулом.

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