Кабмин не опубликовал ни одного решения, принятого без Азарова

Последние постановления или распоряжения Кабинета министров Украины на его сайте или в официальных публикациях датированы 11 июля, когда премьер-министр Николай Азаров провел последнее перед своим отпуском заседание правительства, пишет Зеркало недели.

Также после 12 июля Кабмин не вносил в Верховную Раду новых законопроектов.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Николай Азаров сейчас находится в отпуске, который должен продлиться три недели. В настоящее время его обязанности исполняет первый вице-премьер Сергей Арбузов. Под председательством Арбузова уже состоялось два заседания правительства: 17 и 24 июля.