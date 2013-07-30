31 июля состоится митинг работников ГП «Агрокомбинат «Пуща-Водица»

31 июля 2013 года с 8:00 до 12:30 состоится пикетирование Администрации Президента Украины работниками Государственного предприятия «Научно-исследовательское производственное предприятие «Агрокомбинат «Пуща-Водица». Пикетчики будут требовать прекратить разворовывание земель и уничтожение предприятия директором ГП НИПП «Агрокомбинат «Пуща-Водица» и министром аграрной политики и продовольствия. Контакты: 067 900 00 08

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