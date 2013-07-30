Минюст РФ снова отказал в регистрации Украинского конгресса России

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщили в пресс-службе УКР.

«Интересным, если не сказать больше, кажется тот факт, что отдельные претензии к Уставу УКР были выдвинуты Минюстом впервые, хотя в прошлый раз чиновники на них почему-то не обратили никакого внимания», - сказал собеседник агентства.

По его словам, сейчас организация стоит перед дилеммой: проводить повторный съезд и вносить указанные в перечне изменения и уточнения в Устав организации, или попытаться доказать свою правоту в суде или во время встречи с чиновниками регистрирующего органа. Он добавил, что оба предложения должны пройти процедуру голосования с участием всех членов Правления.

Как сообщал УНИАН, 24 ноября в помещении Национального культурного центра Украины в Москве состоялся учредительный съезд общероссийской общественной организации «Украинский конгресс России», решение о создании которого было принято украинскими общественными организациями России 26 мая 2012 года.

Справка УНИАН. 27 января 2010 года решением Верховного суда РФ по иску Минюста была ликвидирована Федеральная национально-культурная автономия украинцев России, которая существовала с 27 марта 1998 года. Иск базировался на жалобе активиста фонда «Родина» Журавлева, который заявлял, что ФНКА УР «ведет политическую деятельность, прославляет бандеровцев и выливает негатив на Россию».

18 мая 2012 года Верховный суд России окончательно принял решение о ликвидации Объединения украинцев России и исключении его из Единого государственного реестра юридических лиц.

9 апреля 2012 Министерство юстиции России зарегистрировало новую Федеральную национально-культурную автономию «Украинцы России», на учредительный съезд которой не пустили украинских журналистов, а украинская диаспора заявила, что новая организация создается без ее ведома.