В Москве создан Украинский конгресс России

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, такое решение единогласно было поддержано на учредительном съезде организации, который прошел сегодня в Украинском культурном центре в Москве. На съезд было делегировано 58 делегатов из различных регионов России. Председателем УКР избрана Любовь Дяченко.

По ее словам, сразу после съезда пакет документов будет подан в министерство юстиции России для регистрации организации.

Как отмечается в уставе УКР, основною целью организации является объединение украинских организаций России по возрождению, изучению, развитию и распространению украинской культуры, развитию национального самосознания, защите их законных прав и интересов, налаживанию тесных связей украинцев со своей этнической родиной – Украиной, а также с украинцами, проживающими в других странах мира.

Кроме этого УКР намерен содействовать изучению, сохранению и популяризации культурных достижений украинцев России, а также содействовать в подготовке научных и педагогических кадров в области науки украинистики в России и за рубежом.

Среди задач УКР определено содействие сохранению и развитию исторического, культурного и духовного наследия украинского народа, сохранению, изучению, и популяризации украинского языка среди украинцев России.

УКР намерен содействовать широкому доступу граждан РФ всех национальностей к культурному наследию украинского народа, а также содействовать возрождению и развитию народных промыслов, ремесел, традиций украинского народа.

УКР намерен взаимодействовать с органами власти РФ в вопросах удовлетворения национально-культурных потребностей граждан украинского происхождения.

Как сообщал УНИАН, 26 мая в Москве принято решение о создании Украинского конгресса России (УКР) - всероссийской организации украинской общины в РФ. Главой правления УКР, в которое вошло 13 человек, избрана Л.Дяченко.

18 мая Верховный суд России принял решение о ликвидации Объединения украинцев России и исключении его из Единого государственного реестра юридических лиц.

22 мая министерство юстиции России зарегистрировало новую Федеральную национально-культурную автономию «Украинцы России», на учредительный съезд которой не пустили украинских журналистов, а украинская диаспора заявляла, что новая организация создается без ее ведома.

Справка УНИАН: 27 января 2010 года решением Верховного суда РФ была окончательно ликвидирована Федеральная национально-культурная автономия украинцев России (ФНКА УР), которая существовала с 27 марта 1998 года. Иск Минюста РФ базировался на жалобе активиста фонда «Родина» Журавлёва, который заявлял, что ФНКА УР «ведет политическую деятельность, прославляет бандеровцев и выливает негатив на Россию».