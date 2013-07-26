Лукашенко не понимает, почему колбасят Путина, и советует ему не напрягаться

"На месте российского руководства я действовал бы более решительно в этом плане, и это было бы оправдано", - заявил Лукашенко в пятницу журналистам. По мнению белорусского лидера, президент России Владимир Путин ведет себя абсолютно правильно. "Что ж вы Путина колбасите и предъявляете претензии, что он якобы себя неправильно ведет? Правильно ведет. Надо было давно предоставить ему (Сноудену) политическое убежище", - сказал Лукашенко.

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По его мнению, сегодня руководство России не знает, что с этим Сноуденом делать. "Я бы на месте российского руководства по этому поводу особенно не напрягался", - сказал президент.

При этом он считает, что если человек является носителем секретной информации, то не имеет права вести себя так, как Сноуден. "Сноуден работал в спецслужбах не один год. Когда он устраивался, он четко знал, чем он будет заниматься и вообще, что американские спецслужбы делают", - сказал Лукашенко, отметив, что спецслужбы "не просто раздевают человека наголо - они прослушивают, просвечивают".

"Коль ты пришел туда работать - работай. Но если ты хочешь быть правозащитником, тебе надо оттуда уволиться", - считает белорусский лидер.

Эдвард Сноуден работал в США в компании, сотрудничавшей с ЦРУ. Он бежал из страны и раскрыл СМИ сведения о программах слежки американских спецслужб посредством интернета и мобильной связи за гражданами по всему миру. С 23 июня он находится в транзитной зоне аэропорта "Шереметьево", которую не может покинуть, поскольку его американский паспорт аннулирован. Сноуден запросил в РФ временное убежище, его запрос рассматривает миграционная служба. США настаивают на его выдаче.